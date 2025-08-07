La audiencia dicta sentencia al regreso de 'Joc de Cartes Estiu': TV3 lo analiza

El pasado 6 de agosto se estrenó la novena temporada de Joc de Cartes Estiu en TV3, con Marc Ribas al frente y una misión clara. El objetivo era encontrar el restaurante más romántico de Barcelona, visitando tres locales emblemáticos de Sant Martí, el Eixample y Sarrià‑Sant Gervasi. Este arranque refuerza el potencial del formato, asentado y fresco a partes iguales, en medio de una programación estival dominada por ficción extranjera.

Un arranque que confirma el potencial del formato veraniego

El programa constará de cinco episodios temáticos y un cierre especial que repase los mejores momentos. En su episodio inaugural, el chef y presentador Marc Ribas emprendió una búsqueda del restaurante más romántico de Barcelona, visitando locales en Sant Martí, Eixample y Sarrià‑Sant Gervasi. Las redes aplaudieron su vuelta anticipando una temporada cargada de encanto y entretenimiento.

Resultados que reafirman el liderazgo estival

TV3 se mostró expectante por mantener el éxito frente a la mayoría de ficción extranjera que suele ocupar el día. Aunque aún no hay datos finales de esta edición, el historial reciente es prometedor. La pasada temporada de verano logró una media del 22,3 % de share y un 24,6 % en el público comercial de 30–55 años. En su debut de 2023, el primer episodio alcanzó un impresionante 24,9 %.

| 3Cat, XCatalunya, Yuliia Osadcha

Esto sugiere que el formato sigue siendo una apuesta sólida para la audiencia y para TV3, especialmente durante el verano. La nueva edición conserva ingredientes clave como los restauradores compitiendo en distintas regiones de Catalunya, un premio de 3.000 € en juego y el carisma de Marc Ribas al frente. Esta vez, el recorrido incluye Costa Brava, Vallès -con tapas para compartir-, Maresme -y sus terrazas con encanto- y Barcelona.

Además, sigue presente el recurso del plato estrella y la opción de cambiar puntuaciones, ya conocidos de ediciones anteriores. Estos elementos mantienen la tensión y permiten giros inesperados, sin perder la esencia humana del concurso.

Más allá del share

Detrás del éxito hay un contexto que merece subrayarse. Joc de Cartes ha demostrado desde 2017 una trayectoria creciente. Con una primera temporada que tuvo 402.000 espectadores y un share del 16,2 %, logró escalar hasta cifras ya consolidadas en otras temporadas.

| Canva Pro, TV3, XCatalunya

Marc Ribas ha confesado que el público acepta errores culinarios, pero rechaza la arrogancia, lo que habla de una audiencia exigente pero cercana. Esa sensibilidad es clave para mantener la credibilidad del programa.

Cierre con reflexión

Joc de Cartes Estiu vuelve a demostrar que, aunque estamos en plena temporada de ficción extranjera, el público valora los programas propios, auténticos y bien producidos. Este estreno del 6 de agosto aporta novedades sin perder identidad. Las cifras del pasado y el cariño del público son su respaldo.

Quedan por conocer los datos concretos de audiencia, pero si se mantienen tendencias, Marc Ribas y su furgoneta recorrerán los veranos de TV3 con fuerza. En definitiva, el formato combina tradición, emoción y autenticidad, y deja la puerta abierta a una temporada que puede consolidarlo como el concurso veraniego de referencia.