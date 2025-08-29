La reina Mary (53 años) confiesa la verdad de su hija Isabel: 'Está completamente...'

Tras semanas guardando silencio, la reina Mary ha dado un importante paso al frente. Sin pelos en la lengua, la monarca danesa de 53 años ha decidido desvelar toda la verdad sobre su hija Isabel: “Está completamente loca”.

A principios de agosto, se encendieron todas las alarmas alrededor de la Corona danesa, a raíz de unas comprometidas y reveladoras fotografías que comenzaron a circular por las redes sociales. En ellas, se podía ver a la princesa Isabel disfrutando del Smukfest, uno de los festivales de música más famosos de su país.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat, Casa Real de Dinamarca

Aquel día, tanto Isabel como su hermano, el príncipe heredero Christian, se convirtieron en el centro de todas las miradas. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó para nada desapercibido entre los internautas.

Y es que, tal y como se puede apreciar en dichas instantáneas, la hija de la reina Mary acudió a dicho evento musical con una prenda que generó gran controversia. En la parte frontal de la camiseta se leía la frase “Me acosté con él ayer”, junto a una flecha que apuntaba a la persona que la acompañaba.

Como era de esperar, en cuestión de horas, las comprometidas imágenes de la princesa Isabel recorrieron las plataformas digitales con rapidez, multiplicando así la polémica a su alrededor.

Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando los propios reyes han decidido dar su opinión al respecto. Durante un encuentro con la prensa, y aprovechando su descanso estival, han respondido a las preguntas sobre el incidente. Momento en el que la reina Mary ha sido muy clara: “Está completamente loca”.

La reina Mary se pronuncia sobre la última polémica de su hija Isabel

Sin intentar evitar esta polémica, la reina Mary ha dado un paso al frente para pronunciarse sobre el revuelo que se generó hace unas semanas alrededor de la princesa Isabel.

| Instagram, @detdanskekongehus

“Mi primer pensamiento fue: «¿Se ha vuelto completamente loca?»”, ha asegurado la soberana sin tapujos. “Digamos que hay algunas decisiones mejores que otras”, ha añadido a continuación, mientras el rey Federico escuchaba con gesto serio.

No hay duda de que la mayoría de edad de Isabel ha abierto un nuevo capítulo de exposición mediática para la familia real danesa. En los últimos años, la figura del rey Federico y la de sus descendientes no han estado libres de críticas públicas. Ahora, es su hija quien se encuentra en el foco de atención.

Está previsto que la reina Mary y su marido regresen a palacio a lo largo del próximo mes tras concluir sus vacaciones. Pese a las dificultades, los monarcas han demostrado una y otra vez que su prioridad es proteger la institución, aunque sus propios hijos, incluida ahora Isabel, les compliquen la tarea.