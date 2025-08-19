El rey Federico y la reina Mary, señalados: Dinamarca no puede olvidarlo

Hace casi año y medio todo cambió cuando el entonces príncipe heredero de Dinamarca fue fotografiado en Madrid caminando acompañado de Genoveva Casanova. Aquellas imágenes marcaron un punto de inflexión que precedió poco después la abdicación de su madre.

La ruptura dejó trastocado al matrimonio real. A pesar de sus intentos por mantener la compostura en público, la principal afectada fue sin duda Mary Donaldson, cuya serenidad habitual se resquebrajó visiblemente.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

El rey Federico y la reina Mary, señalados

Aunque el tiempo ha pasado, las sospechas sobre la relación entre la reina y el rey no han desaparecido del todo. La prensa alemana Bunte recurrió al análisis de Sascha Morgenstern, experto en lenguaje corporal, quien estudió las imágenes de principios de verano del matrimonio.

Según él, "el rechazo que la reina Mary mostraba hacia su marido en las últimas fotos… seguía siendo muy agudo. En las fotos anteriores se apreciaba una distancia mucho mayor entre la pareja. En las fotos más recientes, solo crea barreras en algunas".

Durante su viaje a las Islas Feroe, el rey caminaba siempre por delante, y su postura se percibía como parte de un rol protocolario. "Lo que siempre se ve con belleza son los roles de la monarquía. En las fotos de Mary y Federico juntos, el foco siempre recae en el rey de Dinamarca".

| Twitter, @Josemn1_

"Él también camina siempre delante de ella, lo que refleja un modelo típico que encaja con la monarquía. Recordamos a Carlos y Diana: siempre fueron fotografiados de tal manera que él parecía significativamente más alto que ella. Aunque eso no era cierto".

Mary de Dinamarca parece que no lo olvida

El experto también destacó que, a pesar de los gestos conciliadores, Mary todavía deja ver una barrera emocional. "La relación ha mejorado, pero en ninguna de estas fotos ella muestra un gesto completamente abierto hacia él; en cambio, aún se aprecia cierta barrera".

Este examen no hace sino avivar el interés sobre la estabilidad del matrimonio real. El contraste entre fotos más distantes de hace un par de años y las imágenes actuales proyecta una mejoría, pero no una reconciliación total.

| Europa Press

La dualidad entre la distancia visible y el intento por recuperar esa conexión no pasa desapercibida. De hecho, afecta directamente a la percepción pública, justo en un momento en el que la pareja suma actos oficiales y concentra gran parte de la atención mediática.

Con la monarquía danesa siempre en la punta de los focos internacionales, estas lecturas y matices cobran especial relevancia. En cada aparición oficial, se analiza más allá del protocolo: se busca descifrar lo que el lenguaje corporal revela, incluso cuando las palabras callan.