La reina Mary de Dinamarca en primer plano con fondo de casas coloridas, barcos y una bandera de Dinamarca ondeando.
Felicidad en Dinamarca por la última hora de la reina Mary | Europa Press, esp.xcatalunya.cat, Getty Images Signature de David Crespo
Gente

Alegría en Dinamarca: la reina Mary ha reconocido por primera vez lo de sus hijos

Máxima felicidad en Dinamarca por la gran noticia que la reina Mary ha dado sobre sus hijos

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

La reina Mary de Dinamarca ha vuelto a sorprender. Lo ha hecho con una aparición inesperada en televisión. La consorte de 53 años ha participado en el programa El jardín de Søren Vester: biodiversidad y jardines palaciegos, emitido en DR1.

El escenario ha sido muy especial, la reina ha abierto los jardines privados del castillo de Fredensborg. Allí ha mostrado un lado más íntimo y familiar. Mary ha hablado de su pasión por la naturaleza pero también ha hablado de sus cuatro hijos y de la vida que comparte con el rey Federico X.

Plano medio de la reina Mary de Dinamarca sonriente con chaqueta azul de rayas saludando con la mano levantada frente a globos amarillos.
La reina Mary ha aparecido en un programa de televisión en Dinamarca | Instagram, @detdanskekongehus

Mary y Federico han formado una familia muy conocida. Sus hijos han crecido bajo la mirada del pueblo danés.

Felicidad en Dinamarca por la última confesión de Mary

El príncipe Christian, de 19 años, ha continuado su formación en las Fuerzas Armadas. Isabella, de 18, ha seguido con su último curso en el instituto Øregård.

Los mellizos Vicent y Josephine, de 14, han tomado caminos diferentes. Vicent ha continuado su octavo grado en la escuela Tranegårdsskolen. Josephine, en cambio, se ha trasladado al internado Spir Efterskole, en Juelsminde, a más de 280 kilómetros de Copenhague.

Un joven con traje azul y corbata de puntos blancos mira hacia un lado.
El príncipe Christian está formándose en las Fuerzas Armadas | Europa Press

La reina ha reconocido que sus hijos están en etapas distintas. Ha confesado que cada uno ha elegido su propio rumbo pero también ha afirmado que todos comparten algo en común. Les une el gusto por la naturaleza y por el deporte.

Ese amor lo hemos visto en la Royal Run debido a que la familia real ha participado en esta carrera popular que organiza el rey Federico cada año. También lo hemos comprobado en el programa de Søren Vester. La reina ha mostrado un jardín respetuoso con el medio ambiente y ha confesado que ese espacio es un lugar favorito de sus hijos.

Mary de Dinamarca habla sobre su familia en televisión

Mary ha explicado que a sus hijos les gusta estar al aire libre: “Nuestros hijos han pasado mucho tiempo en la naturaleza. No creo que piensen: ‘Ahora voy a salir a la naturaleza’. Simplemente les gusta tomar aire fresco y hacer ejercicio”, ha comentado.

Dos mujeres conversan en un aula frente a un pizarrón blanco con notas escritas y decoraciones en la pared, una de ellas es Mary de Dinamarca.
Mary reconoce que sus hijos adoran la naturaleza | Instagram, @detdanskekongehus

Antes de que los caminos académicos los separen, la reina ha asegurado que seguirán disfrutando juntos. Ha afirmado que ese jardín será siempre un punto de encuentro.

La Casa Real ha confirmado la participación de Mary a través de Instagram. Ella misma ha escrito que nunca pensó en aparecer en un programa de jardines. Ha confesado que sus conocimientos son básicos y ha reconocido que ese placer la ha sorprendido.

Con esta aparición, Mary ha conquistado a los daneses. Se ha mostrado natural y cercana. Ha demostrado que, antes de ser reina, es madre y persona.

