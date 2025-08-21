Alegría en Dinamarca: la reina Mary ha reconocido por primera vez lo de sus hijos

La reina Mary de Dinamarca ha vuelto a sorprender. Lo ha hecho con una aparición inesperada en televisión. La consorte de 53 años ha participado en el programa El jardín de Søren Vester: biodiversidad y jardines palaciegos, emitido en DR1.

El escenario ha sido muy especial, la reina ha abierto los jardines privados del castillo de Fredensborg. Allí ha mostrado un lado más íntimo y familiar. Mary ha hablado de su pasión por la naturaleza pero también ha hablado de sus cuatro hijos y de la vida que comparte con el rey Federico X.

| Instagram, @detdanskekongehus

Mary y Federico han formado una familia muy conocida. Sus hijos han crecido bajo la mirada del pueblo danés.

Felicidad en Dinamarca por la última confesión de Mary

El príncipe Christian, de 19 años, ha continuado su formación en las Fuerzas Armadas. Isabella, de 18, ha seguido con su último curso en el instituto Øregård.

Los mellizos Vicent y Josephine, de 14, han tomado caminos diferentes. Vicent ha continuado su octavo grado en la escuela Tranegårdsskolen. Josephine, en cambio, se ha trasladado al internado Spir Efterskole, en Juelsminde, a más de 280 kilómetros de Copenhague.

| Europa Press

La reina ha reconocido que sus hijos están en etapas distintas. Ha confesado que cada uno ha elegido su propio rumbo pero también ha afirmado que todos comparten algo en común. Les une el gusto por la naturaleza y por el deporte.

Ese amor lo hemos visto en la Royal Run debido a que la familia real ha participado en esta carrera popular que organiza el rey Federico cada año. También lo hemos comprobado en el programa de Søren Vester. La reina ha mostrado un jardín respetuoso con el medio ambiente y ha confesado que ese espacio es un lugar favorito de sus hijos.

Mary de Dinamarca habla sobre su familia en televisión

Mary ha explicado que a sus hijos les gusta estar al aire libre: “Nuestros hijos han pasado mucho tiempo en la naturaleza. No creo que piensen: ‘Ahora voy a salir a la naturaleza’. Simplemente les gusta tomar aire fresco y hacer ejercicio”, ha comentado.

| Instagram, @detdanskekongehus

Antes de que los caminos académicos los separen, la reina ha asegurado que seguirán disfrutando juntos. Ha afirmado que ese jardín será siempre un punto de encuentro.

La Casa Real ha confirmado la participación de Mary a través de Instagram. Ella misma ha escrito que nunca pensó en aparecer en un programa de jardines. Ha confesado que sus conocimientos son básicos y ha reconocido que ese placer la ha sorprendido.

Con esta aparición, Mary ha conquistado a los daneses. Se ha mostrado natural y cercana. Ha demostrado que, antes de ser reina, es madre y persona.