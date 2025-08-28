Giro de 180º para George Clooney y su mujer, Amal Clooney, tras lo ocurrido en Venecia

George Clooney y Amal Clooney habían vuelto a convertir Venecia en su mejor escenario. Su llegada por el canal despertó la magia de siempre, y todo hacía prever que este año sería una edición especial del festival. Sin embargo, un giro inesperado ha marcado el rumbo de la pareja y ha generado inquietud en la alfombra roja.

El actor y su esposa se habían instalado en la ciudad con la intención de disfrutar de cada instante. Sus compromisos profesionales y personales se cruzaban con un ambiente festivo que parecía perfecto. Entonces, ¿qué ha ocurrido en las últimas horas para que todo cambie de manera tan brusca?

| Europa Press

George Clooney, obligado a cancelar su aparición por problemas de salud

La Mostra de Venecia, celebrada entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre, es uno de los grandes escaparates del cine mundial. George Clooney regresaba con entusiasmo a la ciudad que guarda parte de su historia personal, pues allí se casó con Amal hace once años.

En la víspera, la pareja fue recibida con aplausos y flashes en los canales venecianos. Amal acompañaba a un Clooney sonriente y dispuesto a presentar su nuevo trabajo, Jay Kelly, una película con la que buscaba conquistar crítica y público. Lo que nadie sospechaba era que en apenas 24 horas todo daría un vuelco.

George Clooney debía asistir a la rueda de prensa de Jay Kelly, cinta en la que comparte protagonismo con Laura Dern y Adam Sandler. Sin embargo, la silla del actor estaba vacía, lo que ha encendido la alarma entre periodistas y seguidores.

El moderador de la conferencia tomaba la palabra con una aclaración que ha sorprendido a todos: "Me temo que George Clooney no va a estar aquí porque tiene una grave sinusitis. Esperamos que pueda estar en la alfombra roja esta noche". La noticia ha corrido como la pólvora y ha provocado una mezcla de preocupación y decepción.

Laura Dern quiso trasladar el sentir del equipo y expresó con sinceridad: "Está devastado por no poder estar aquí". Adam Sandler, en un tono más ligero, intentó quitar hierro a la situación al recordar que "las estrellas de cine también se ponen enfermas".

El malestar de George Clooney comenzó horas antes de la presentación oficial

Según su representante, Clooney llevaba arrastrando molestias desde el miércoles. Los dolores y la congestión le impidieron asistir a la cena organizada por Netflix, donde estaban presentes altos ejecutivos como Ted Sarandos y Bela Bajaria. La ausencia no pasó desapercibida en un evento que reunía a todo el equipo de la película.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor fue visto subiendo a un barco desde el Hotel Excelsior para retirarse a descansar. Los testigos confirmaron que Clooney parecía cansado y evitaba exponerse a las cámaras. Su prioridad era recuperarse para no perderse la gran cita de la alfombra roja en el Lido.

En estos días, George y Amal Clooney se alojan en el prestigioso Hotel Cipriani, en la isla de Giudecca, con vistas inmejorables al Palacio Ducal. Desde allí el actor se recupera, acompañado por su esposa, que se ha mantenido a su lado de manera discreta pero firme.

| Europa Press

Ahora todas las miradas se centran en el Palazzo del Cinema, donde Clooney podría reaparecer en la alfombra roja si su estado mejora. Su presencia no es solo un gesto hacia los seguidores, sino también hacia un proyecto en el que ha volcado meses de trabajo y esfuerzo.

George Clooney y Amal Clooney han vivido en Venecia un giro inesperado que nadie anticipaba. La "grave sinusitis" del actor ha obligado a cambiar sus planes, aunque la ilusión por su película sigue intacta. Queda la incógnita de sí Clooney podrá sobreponerse a este contratiempo para brillar en el festival que tanto significa en su vida.