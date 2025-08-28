Se confirma el gran secreto de Cayetano Rivera, ex de Eva González: 'Va muy en serio'

Cayetano Rivera, ex de Eva González, vuelve a situarse en el foco mediático y no precisamente por sus problemas recientes. Tras semanas en las que su nombre ha estado vinculado a un polémico incidente con la policía, el diestro sorprende con una revelación inesperada sobre su vida privada. Lo que parecía un verano marcado por el escándalo podría convertirse en el inicio de un nuevo capítulo.

En medio de rumores, especulaciones y miradas puestas en sus próximos pasos, el torero ha logrado mantener bajo llave un secreto que ahora ha salido a la luz. La pregunta inevitable es si este descubrimiento supone la calma que tanto necesitaba Cayetano o si se trata de una ilusión pasajera.

Cayetano Rivera vuelve a ilusionarse y se habla de una relación seria

El verano de Cayetano Rivera ha estado cargado de sobresaltos. Primero llegó su ruptura con María Cerqueira, la periodista portuguesa con la que mantuvo una relación de más de dos años. Aunque ambos optaron por la discreción, la noticia marcó un antes y un después en su vida sentimental.

Poco después, un altercado en una hamburguesería del centro de Madrid lo colocó en el centro de la polémica. Allí terminó arrestado tras un enfrentamiento con dos agentes de policía, lo que derivó en titulares de impacto y horas de incertidumbre. A estos episodios se sumó una lesión en un dedo que lo apartó de los ruedos, alimentando la sensación de que atravesaba una de sus etapas más complicadas.

No obstante, la reaparición del torero en la plaza de Tomelloso marcó un punto de inflexión. Recuperado física y anímicamente, ahora su vida da un vuelco inesperado gracias a un motivo muy distinto: el corazón.

El programa TardeAR ha confirmado que Cayetano Rivera podría estar iniciando una relación con una mujer llamada Patricia, de Málaga. Según la información desvelada, ambos se conocieron hace apenas mes y medio y su vínculo estaría avanzando con paso firme.

"Se conocieron hace un mes y medio y la cosa va muy en serio", aseguró una voz en off en el programa de Telecinco mientras se mostraban imágenes del diestro. Esta revelación marca un nuevo rumbo en la vida sentimental de Cayetano, que parecía haberse cerrado al amor tras su ruptura con María Cerqueira.

Una relación discreta que ya muestra signos de complicidad

La noticia ha sorprendido incluso a su entorno más cercano, pues Patricia y el torero han optado por la discreción. En redes sociales, Patricia comparte imágenes relacionadas con él únicamente a través de la lista de mejores amigos en Instagram. Sin embargo, un pequeño descuido destapó la relación: olvidó excluir de esa lista a la madre de su exnovio, quien, molesta, habría revelado toda la información al programa.

El detalle de las fotografías publicadas por Patricia no ha pasado desapercibido. Entre ellas se encuentra una imagen en la casa de Ronda de Cayetano, un espacio muy personal que revela confianza y cercanía. Este gesto ha sido interpretado como una señal de que la relación avanza a un ritmo más serio del esperado.

Desde el plató de TardeAR, Verónica Dulanto explicó el trasfondo de la filtración: "Esta señora se ha enfadado porque esta chica[Patricia] deja a su hijo por Cayetano". Una declaración que refleja el malestar generado en el entorno de Patricia, pero que al mismo tiempo confirma que el vínculo entre ellos es real.

El gran secreto de Cayetano Rivera ha quedado al descubierto y marca un cambio significativo en su vida personal. Tras meses convulsos, el ex de Eva González se abre a una nueva ilusión junto a Patricia, con la que parece haber recuperado la calma. Solo el tiempo confirmará si este romance será el inicio de una etapa estable o un capítulo más en la intensa biografía del diestro.