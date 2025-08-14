Gran emoción entre los fans de ‘La Promesa’ tras confirmarse la noticia de Xavi Lock

Los seguidores de La Promesa se han emocionado mucho con lo último que se ha desvelado de Curro, al que da vida Xavi Lock. Y es que ha salido a la luz que el capítulo de esta tarde girará en torno a él.

La serie va a frenar la emisión habitual de la temporada para darle cabida a un episodio especial sobre el joven. En él se realizará un repaso de todo lo que le ha ocurrido en los últimos meses, y que ha propiciado un cambio en él.

Curro es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más queridos por los espectadores de La Promesa. De ahí que estos se han sentido muy contentos cuando ahora la serie ha anunciado que esta tarde él será el gran protagonista. Y es que se emitirá una entrega especial sobre su figura.

El capítulo de esta tarde se centrará en la evolución de él, y también será una retrospectiva de los cambios drásticos que ha experimentado desde la muerte de su hermana. Este hecho, que está rodeado de enorme misterio, ha sido la clave de su evolución personal. Así, se mostrará cómo esa pérdida desencadenó una serie de eventos que lo llevaron a convertirse en un hombre completamente distinto.

A partir de ese fallecimiento, Curro ha estado obsesionado con descubrir la identidad de la persona responsable de su muerte. Su investigación lo ha llevado a terrenos peligrosos, metiéndose en conflictos con algunos personajes como Lorenzo, al que ha delatado. Y todo ello marcará el tono de la entrega especial, que revelará lo más profundo de su vida.

No solo su lucha personal con el caso de Jana será el eje central, sino también su transformación social. En un giro de los acontecimientos, se ha visto obligado a dejar atrás su posición en la serie para convertirse en lacayo. Y esto lo ha arrastrado a una nueva etapa llena de dificultades.

La Promesa aborda los principales apoyos de Curro hasta el momento

Lope y Pía serán también dos personajes clave en este capítulo especial de La Promesa. A lo largo de la serie, han sido los grandes aliados de Curro, siempre dispuestos a brindarle su apoyo en los momentos más oscuros. En esta entrega, se mostrará cómo su amistad y apoyo han sido cruciales en la vida del joven, ayudándolo a sobrellevar los momentos más difíciles de su transformación.

Por supuesto, no puede faltar el papel fundamental de Ángela en la vida del personaje de Xavi Lock. Su romance, que ha sido uno de los hilos conductores de la trama, será también una parte esencial de este episodio. A lo largo de los momentos más complicados, ella ha estado allí para ofrecerle consuelo y ayuda.

Por todo lo expuesto, la entrega de esta tarde se presenta como una de las más emocionantes de La Promesa. No solo se repasarán los hechos que han marcado la vida de Curro, sino también los momentos de reflexión sobre las decisiones que ha tomado y las que aún le esperan. Para los fans de la serie, esta es una oportunidad para conocer a fondo aquel en su máxima expresión, un protagonista que ha conquistado los corazones de todos.

Sin duda, este capítulo será una de las entregas más esperadas y deseadas de la temporada. La emoción de los fans es palpable, y todos esperan ansiosos ver cómo se resuelven los conflictos que han acompañado a Curro hasta ahora. Esta tarde, se centrará en el joven que ha cautivado al público con su valentía, tesón y férreos valores.