Alegría en casa del príncipe Harry: destapan una gran noticia sobre su hijo, Archie

En las últimas semanas, la familia del príncipe Harry ha protagonizado un inesperado regreso a la atención mediática. Aunque quien más ha llamado la atención ha sido su hijo, Archie, quien también ha protagonizado muchos titulares tras su reaparición.

Meghan Markle, tras un tiempo alejada del foco público, ha retomado su presencia con fuerza. Lo ha hecho a través de su propio docureality en Netflix, titulado Con amor, Meghan. Además, ha vuelto a la actividad en redes sociales, donde ahora comparte contenido de forma regular de su vida con Harry.

| Europa Press

Desde su regreso, no ha pasado una semana sin que Meghan publique algo nuevo. Su Instagram se ha llenado de imágenes familiares, aunque con una condición: los rostros de sus hijos, Archie y Lilibet, siguen fuera de cámara. En su última publicación, sin embargo, ha aparecido una pista que ha desatado la alegría y la especulación entre sus seguidores.

Archie, hijo del príncipe Harry, luce la camiseta de una escuela de fútbol de California

Los usuarios de Internet, siempre atentos, han analizado cada detalle de la imagen compartida por Harry y Meghan. Y han hecho un descubrimiento sorprendente: Archie ha lucido el uniforme de una prestigiosa escuela de fútbol de California. Se trata de la GB Soccer School, una academia de alto nivel donde se forman jóvenes promesas del deporte.

| Instagram, @meghan

Este hallazgo ha emocionado a los fans de la familia Sussex. La escuela ofrece clases particulares, entrenamientos en grupo, torneos y campamentos durante las vacaciones. El coste es elevado: hasta 1.117 euros por semestre, dependiendo del plan, aun así, Harry y Meghan Markle han decidido apostar fuerte por esta experiencia para su hijo.

Archie está ligado al Reino Unido gracias al deporte

Se desconoce qué programa exacto han elegido para Archie pero lo cierto es que el fútbol no ha sido una elección aleatoria. Este deporte, nacido en el Reino Unido, forma parte esencial de la cultura británica. De esta forma, Archie ha dado un paso hacia sus raíces, mientras su padre ha iniciado un proceso de acercamiento a la familia real.

| Instagram, @archewell_sussex_

En paralelo, el príncipe Harry ha confirmado su asistencia a los premios WellChild, el próximo 8 de septiembre en el Reino Unido. Aunque el evento será público, se ha rumoreado un encuentro privado con el rey Carlos III. Según Daily Mirror, ambos han acordado una conversación íntima, sin cámaras ni comunicados oficiales.

“No se trata de grandes gestos, sino de reconstruir la relación paso a paso”, han afirmado fuentes cercanas. Así, la información de Archie ha llegado en un momento clave para la familia. Con fútbol, sonrisas y esperanza, el hogar de Harry se llena de alegría.