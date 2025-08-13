Remontada de TV3: Llucià Ferrer lo consigue y ya lo sabe

La tarde veraniega en TV3 llevaba semanas buscando aire. La audiencia, castigada por el calor y las vacaciones, se movía poco. Aun así, con una buena base y un presentador fiable, agosto también puede dar sorpresas. Llucià Ferrer y su concurso diario parecen estar haciendo frente a una competencia fuerte, consumo bajo y una franja tradicionalmente esquiva en pleno verano.

El concurso de Ferrer toma la delantera

Este martes 12 de agosto, la edición estival de ‘Atrapa’m si pots’ dio el golpe que esperaba TV3. 213.000 espectadores de media y un 20% de cuota coronaron la franja vespertina y dejaron atrás a todos sus rivales directos. Es un dato alto para el mes y, sobre todo, una señal de que el formato mantiene músculo incluso en agosto.

El liderazgo del día volvió a llevar sello informativo, con los "Telenotícies’"dominando tanto al mediodía como por la noche. El ‘Vespre’ reunió 375.000 fieles y un 27,8% de share, y el ‘Migdia’ se fue al 29,9%. Mientras, los grandes concursos de Antena 3 bajaron un punto el pistón en Catalunya. ‘La promesa’ mantuvo el tipo en la tarde de La 1.

| 3Cat

La edición de verano y el ajuste horario

La fortaleza del programa no nace de la nada. ‘Atrapa’m si pots’ es un quiz de mecánica clásica y cuatro fases que TV3 ha potenciado en verano con una versión “estiu”. La marca se emite de lunes a viernes y reserva su clímax para el “Minut Final”, donde se decide el bote en solo sesenta segundos. Esa estructura, reconocible y adictiva, explica su resiliencia en parrilla.

El ajuste horario también ha ayudado a ordenar la franja. En julio y principios de agosto, la cadena ubicó emisiones a partir de las ocho de la tarde y programó especiales que reforzaron la presencia del concurso en prime access. La grilla de principios de mes, por ejemplo, ya situaba el espacio a las 20.05. Señales de que TV3 ha protegido el título mientras el consumo veraniego caía.

De batir a ‘Pasapalabra’ a la remontada de agosto

El idilio entre Ferrer y la audiencia viene de atrás. En 2023, el concurso ya firmó una victoria llamativa sobre ‘Pasapalabra’ en Catalunya con un 14,3% y 163.000 seguidores. Fue una de esas jornadas que consolidan una marca y elevan a su presentador a competidor serio en cualquier duelo de tarde. El verano, por tanto, no le es hostil; a veces, incluso le sienta mejor.

| TV3, XCatalunya

Llucià Ferrer, de las mañanas a la regularidad en TV3

Ferrer ha construido su perfil en la intersección entre radio y televisión, con etapas clave en Ràdio Flaixbac y RAC105 antes de consolidarse en TV3. Hace años lo dijo sin rodeos: “abans patia molt per les audiències i ara se me’n fot”. Esa distancia con la presión diaria le ha dado temple y un estilo cercano, ingrediente esencial cuando la fidelidad decide cada décima.

La remontada ordena la tarde y sostiene el liderazgo global de TV3, con excepciones en la franja matinal. Si el concurso mantiene la estabilidad con cuotas alrededor del 18–20% durante agosto, la cadena llegará a septiembre con la tarde engrasada y margen para relanzar el curso. La estrategia simple, pero efectiva, de 3Cat se enfrenta a un público que desconecta más temprano en verano.