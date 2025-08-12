Emoción en 'Pasapalabra' por la confesión de Manu sobre su novia: 'Quiero...'

Los espectadores de Pasapalabra no han podido contener la emoción con las últimas confesiones que ha hecho Manu sobre su novia. Y es que, durante una de sus últimas entrevistas, el joven no ha tenido reparos en desvelar cómo quiere que sea su futuro.

La trayectoria de Manuel Pascual dentro de este conocido concurso de Antena 3 sigue creciendo con cada nueva entrega. Siempre fiel a su estilo reservado y tímido, y respaldado por un amplio conocimiento cultural, el joven madrileño se ha consolidado como uno de los concursantes más destacados del formato.

| Atresmedia

Prueba de ello es el último logro que ha conseguido dentro de Pasapalabra. El pasado 22 de julio, Manu alcanzó los 300 programas como participante, una hazaña que hasta ahora solo comparte con Orestes Barbero.

A raíz de este hito, y para conmemorar su trayectoria dentro del formato, el madrileño se sinceró como nunca antes durante un directo en las redes del programa. “Demasiadas sensaciones, pero procuro ir día a día”, aseguró durante esta entrevista especial.

Sin embargo, y pese a todas las confesiones que hizo durante esta dinámica, Manu consiguió emocionar a más de un seguidor de Pasapalabra con las palabras que pronunció sobre su novia. Y es que, según él mismo confesó, lo que “quiero” es “formar una vida con mi pareja”.

Manu emociona a los fans de Pasapalabra con la última confesión que ha hecho sobre su novia

Durante su entrevista, Manu se abrió en canal para desvelar cómo está siendo su experiencia dentro de Pasapalabra. “Vas programa a programa, no te das cuenta y, de repente, aparece el 300”, aseguró el joven.

| Atresmedia

Por otro lado, quiso compartir lo que ha experimentado las cuatro veces que ha estado a punto de llevarse el gran bote del programa, tras llegar a los 24 aciertos:

“Es una sensación muy bonita, lo que pasa es que yo sabía que no tenía la que me faltaba, entonces es como estar a ocho”. No obstante, y a pesar de ello, prefiere quedarse con la parte buena de esta situación: “El estudio está funcionando”.

| Atresmedia

Ahora, y mientras Manu intenta la gesta, el bote de Pasapalabra sigue creciendo y ya ha superado con creces las cantidades que se llevaron Pablo y Óscar en el pasado.

Por eso, el equipo del formato quiso saber en qué se gastaría él esta millonaria suma de dinero. Momento en el que dejó clara una cosa: lo que él quiere es formar un futuro con su novia.

“Ese dinero iría para ayudar a mi familia, para intentar formar una vida con mi pareja, tener nuestra casa, nuestro espacio, y para seguir formándome como psicólogo”, confesó.

Sin embargo, y a pesar de la “tranquilidad” económica que le daría, Manu seguiría llevando el estilo de vida que tiene ahora. “No dejaría de hacer nada, no tendría ningún derroche, simplemente sería ganar tiempo, calma, y poder seguir estudiando”.