Confirman el secreto a voces sobre Rocío Flores y el novio actual de Olga Moreno

Esta semana, Rocío Flores ha vuelto a ocupar titulares por una noticia que marca un antes y un después en su trayectoria mediática. La nieta de Rocío Jurado ha confirmado que septiembre será un mes lleno de cambios, tanto en lo personal como en lo profesional.

El anuncio no ha dejado indiferente a nadie, ya que abre un nuevo capítulo en su vida tras meses centrada en su faceta como influencer. Sin embargo, lo más sorprendente ha sido el secreto con Agustín Etienne, novio de Olga Moreno. ¿Qué se esconde detrás de este movimiento?

| Instagram, @rotrece

Rocío Flores confirma el nuevo paso que ha dado en su vida profesional

Para entender la magnitud de lo ocurrido, hay que retroceder en el tiempo. Rocío Flores debutó como colaboradora en Telecinco en 2021, participando en programas de máxima audiencia y generando un interés constante. Su presencia mediática se mantuvo activa hasta octubre de 2022, cuando anunció su retirada de los platós para dedicarse de lleno al mundo digital.

Lejos de desaparecer del foco, se reinventó como influencer, alcanzando más de 700.000 seguidores en Instagram. A través de esta plataforma ha compartido experiencias personales, colaboraciones con marcas y su faceta como empresaria. Ha sido, precisamente, en sus redes sociales donde en los últimos días ha dado pistas de los cambios que atravesaba.

"Llevaba un montón de días desaparecida por aquí y me apetecía mucho hablaros un poco", comenzó diciendo sus redes. Con naturalidad, añadió: "Tenía muchísimas ganas de que llegara septiembre, os lo juro, porque he tenido un verano supermovido, sobre todo en agosto". Unas palabras que adelantaban que algo importante estaba a punto de suceder.

| Europa Press

Finalmente, reveló que había decidido mudarse a Madrid: "Ya os lo puedo contar: vamos a pasar una pequeña temporada más en Madrid que en Málaga. Vamos a estar un tiempecito aquí, así que ayer llegaron Manuel y Roma, y ahora nos estamos asentando y acostumbrando un poco a todo". Una confesión que, lejos de ser un simple cambio de residencia, estaba vinculada con un nuevo proyecto profesional.

El regreso televisivo de Rocío Flores ya es una realidad. Tras más de un año alejada de Telecinco, la cadena ha decidido apostar de nuevo por ella para reforzar su programación de septiembre. El espacio encargado de su reaparición es ¡De Viernes!, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, que estrena temporada el 5 de septiembre.

La decisión no ha pasado desapercibida. Rocío, que en su día decidió retirarse por las tensiones familiares que la rodeaban, vuelve ahora con una imagen renovada y con la intención de mostrar otra faceta de sí misma. Lo cierto es que Telecinco mantiene una relación intermitente con Rocío Flores.

En algunos momentos ha sido un rostro recurrente, mientras que en otros ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Este regreso, por tanto, marca un nuevo rumbo y abre interrogantes sobre cuál será su papel en la cadena. ¿Será una colaboración puntual o el inicio de una etapa más estable?

Revelan el secreto a voces de Rocío Flores y Agustín Etienne

La confirmación del fichaje de Rocío Flores por ¡De Viernes! también ha servido para aclarar algo que llevaba meses en el aire: su ruptura profesional con Agustín Etienne. Durante años, Etienne fue mucho más que su representante. Era la persona que negociaba sus contratos y quien estaba a su lado en cada paso de su carrera.

Sin embargo, esta vez la historia ha sido distinta. La negociación de su regreso no ha estado en manos de él. De esta manera, se confirma lo que ya era un secreto a voces: Rocío y Agustín rompieron su relación profesional en medio de tensiones personales.

La raíz de esa ruptura está directamente ligada a Olga Moreno. El romance de Etienne con la malagueña, expareja de Antonio David y hasta entonces muy cercana a Rocío, abrió una brecha imposible de cerrar. Según informaciones publicadas en diferentes medios, la joven se sintió traicionada cuando se enteró por la prensa de la nueva pareja de su representante.

| @rotrece, @agustinetienne, esp.xcatalunya.cat

El distanciamiento no fue solo emocional. Rocío dejó de seguir a Agustín en redes sociales, borró referencias a su trabajo conjunto y marcó una línea de separación clara. Desde entonces, los rumores sobre el fin de su relación profesional no habían dejado de crecer, hasta que este nuevo proyecto lo ha confirmado.

Hoy, con Olga Moreno y Agustín Etienne enfrentando sus propios problemas sentimentales, Rocío Flores ha dado un paso firme hacia adelante. Su fichaje en solitario por Telecinco prueba que ya no necesita apoyarse en quién fue su mano derecha. El secreto a voces, por fin confirmado, evidencia que la confianza se quebró en el momento en que las prioridades de Agustín dejaron de coincidir con las suyas.