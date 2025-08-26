Silencio en 'Vamos a Ver' por la revelación de Patricia Pardo en pleno directo

Durante la última emisión de Vamos a Ver, la presentadora Patricia Pardo ha dejado a más de uno sin palabras con la última revelación que ha compartido en pleno directo. Una información que está directamente relacionada con uno de los temas principales de la semana.

Este lunes, se han encendido todas las alarmas al confirmarse la trágica noticia de la muerte de la actriz Verónica Echegui. Un inesperado fallecimiento que tuvo lugar el pasado 24 de agosto y que sin duda ha provocado un profundo vacío entre sus compañeros y seguidores.

| esp.xcatalunya.cat

Como era de esperar, los medios de comunicación de nuestro país no han tardado en hacerse eco de esta triste noticia. Tanto es así que, en las últimas horas, han sido los encargados de desvelar más detalles al respecto.

Este martes, 26 de agosto, un equipo de reporteros del programa Vamos a Ver ha estado presente en el último adiós de la actriz. Por su parte, Patricia Pardo se ha encargado de informar desde el plató sobre cómo se iba a desarrollar la ceremonia:

“Ahora mismo, a las once de la mañana, va a comenzar su ceremonia de despedida”, ha asegurado la presentadora, visiblemente afectada. Una ceremonia que, según ella, ha reflejado a la perfección la forma en la que Verónica Echegui afrontó su dura enfermedad: con discreción y rodeada únicamente por sus seres queridos.

| Mediaset

Patricia Pardo sorprende a los espectadores al desvelar un revelador dato sobre el funeral de Verónica Echegui

A continuación, Patricia le ha dado paso a su compañera María Lázaro, que se encontraba en el tanatorio para dar la última hora del funeral de Verónica Echegui.

| Mediaset

“Desde este tanatorio y con ese cariño os contamos que ya está teniendo lugar ese adiós. Una despedida muy sencilla, en petit comité para su familia y para sus seres queridos más allegados”, ha asegurado la reportera.

Además, ha añadido que durante la mañana no han aparecido ninguna personalidad del mundo del cine y la cultura, ya que todos sus compañeros de profesión acudieron el día anterior. Momento en el que Patricia Pardo ha querido hacer una importante aclaración:

“Ella pidió discreción. Es verdad, que todo el mundo se pregunta inevitablemente: «¿Qué ha pasado?, ¿por qué ha muerto una chica tan joven con 42 años?». Ella pidió discreción y hay que mantener y respetar esa discreción porque es su última voluntad”.

Patricia Pardo no ha querido cambiar de tema sin antes darle el pésame “a todas las personas que la van a echar mucho de menos”. Además, ha aprovechado la ocasión para rendirle un pequeño homenaje a la actriz.

“Es verdad, que yo creo que todos admirábamos a Verónica, pero al escuchar las palabras tan sentidas... Sin duda ayudan a perfilar a esa persona que se ha ido, un ser inconmensurable. […]Nuestro reconocimiento a su figura, y luz y progreso para su alma allá donde esté”, ha sentenciado.