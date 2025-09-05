El pacto del rey Juan Carlos y Froilán que desatará un revuelo en la Familia Real

La Familia Real se siente amenazada ante el pacto que impera entre el rey Juan Carlos y Froilán. Abuelo y nieto comparten desde hace años su vida en Abu Dabi después de que la infanta Elena mandará allí a su hijo mayor. De esta manera lo alejaba de los escándalos que venía protagonizando en Madrid por sus polémicas salidas nocturnas.

No obstante, lo que nadie se esperaba es que Froilán y el rey Juan Carlos se aliaran para poner en jaque a la Familia Real. Ambos representan la parte más díscola de la Corona y este tiempo en los Emiratos ha reforzado una idea en común.

| Europa Press

La Familia Real tiembla ante lo último del rey Juan Carlos

La Familia Real ha vivido estos últimos cinco años en una calma tensa gracias a la mudanza del rey Juan Carlos a Abu Dabi. Con ello, la Corona marcaba las distancias con el emérito tras sus escándalos financieros y personales. A él se le unió otro miembro controvertido de la familia: el hijo de la infanta Elena, quitándose así otro quebradero de cabeza.

Sin embargo, esta mudanza forzosa de ambos a los Emiratos creó una alianza potente entre abuelo y nieto. Así, se estableció un pacto entre el hijo de Elena y el rey Juan Carlos: Froilán volverá a España cuando lo haga su abuelo. Y esa vuelta conjunta de los dos es lo que desatará un revuelo en la Familia Real.

| Europa Press

Principalmente, porque se trataría de la llegada compartida de dos de los miembros más díscolos de la institución. Quienes contribuyeron en el pasado a empañar la imagen de la Corona y hacer que Felipe y Letizia se esforzaran en cambiar las cosas.

Esa espera del hijo de la infanta genera expectativas. Muchos se preguntan si, cuando el rey Juan Carlos vuelva a Europa (posiblemente a Portugal), su nieto aprovechará la oportunidad para regresar también. Si eso ocurre, la repercusión en la Familia Real será inmediata.

Los hay que afirman que la actitud del joven es lo que le impide regresar. Pero también hay quienes destacan que sin el rey Juan Carlos en Abu Dabi, Froilán no tendría razones para quedarse. De ahí la idea de volver a España en el momento en el que el emérito decida abandonar los Emiratos.

El rey Juan Carlos demuestra en quién confía dentro de la Familia Real

Lo cierto es que no sería de extrañar que cuando el rey Juan Carlos decida volver a España lo haga también el hijo de Marichalar. De todos es sabido que el exsoberano siente predilección por Froilán. Tanto que, gracias a sus contactos, el joven cuenta con un buen puesto de trabajo y una vida acomodada en Abu Dabi.

La relación que mantienen es excelente y en estos años juntos han compartido numerosos momentos en familia. Ese pacto tácito, esperar a que el rey Juan Carlos vuelva para que Froilán también lo haga, es el núcleo de futuras polémicas.

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

El regreso del sobrino de Felipe de la mano de su abuelo podría traer consecuencias inesperadas para la Familia Real. Sobre todo si el hermano de Victoria Federica no ha mejorado su actitud como se pretendía con su estancia a Abu Dabi. A esto se le sumaría la presencia del rey Juan Carlos, que no ha dejado de protagonizar titulares ni controversias desde que se marchó.

Mientras tanto, Juan Carlos continúa midiéndose con la Familia Real desafiándola. Primero con la publicación de sus memorias y ahora evaluando su vuelta. Se baraja que podría establecerse en Portugal, si eso ocurre, muchas piezas de este rompecabezas se moverán, incluido el futuro de Froilán.

Sin duda todo un reto para la Familia Real que atisba el final de una época en calma. Por el momento, Juan Carlos y Froilán continúan en los Emiratos y parece que, por ahora, no se contempla su regreso.