Fuentes cercanas a Zarzuela admiten la gran noticia sobre Irene de Grecia y su hermana

Zarzuela ha vivido momentos difíciles en los últimos tiempos, sin embargo, también ha habido espacio para la esperanza. Fuentes cercanas al entorno real han confirmado una gran noticia sobre Irene de Grecia. La hermana de la reina Sofía ha contado con un apoyo fundamental en esta etapa tan delicada de su vida, se trata de su gran amiga: Sonia Catris.

Durante más de treinta años, Sonia ha sido mucho más que una simple acompañante. Ha sido sostén, refugio y lealtad. Ha estado ahí cuando Irene de Grecia más lo ha necesitado.

Ha compartido confidencias, silencios y batallas. Todo ello, con la absoluta discreción que caracteriza a ambas.

Irene de Grecia cuenta con un gran apoyo dentro de Zarzuela

Irene de Grecia ha pasado sus últimos años en el Palacio de la Zarzuela. Este lugar se ha convertido en su último refugio, siempre bajo el cuidado de la reina Sofía. La relación entre ambas hermanas ha sido siempre muy cercana pero, tras el avance de la enfermedad de Irene de Grecia, esa unión se ha vuelto más fuerte.

Doña Sofía ha velado por Irene con la devoción de una hermana mayor. La pérdida de memoria de la princesa ha requerido una atención constante. En esta tarea, la reina no ha estado sola.

Sus hijas, las infantas Elena y Cristina, también han asumido un papel esencial. Han gestionado médicos, cuidadores y todo el operativo sanitario.

No obstante, el aspecto emocional ha sido igual de importante y en este terreno, Sonia Catris ha brillado con luz propia. Su presencia ha sido constante, generosa y silenciosa. Ha cuidado, acompañado y organizado actividades para mantener viva la energía de Irene, algo que ha ayudado enormemente a Sofía.

Irene de Grecia no está sola en Zarzuela

Ambas compartieron una vida de complicidad desde los años 80, cuando fundaron la ONG Mundo en Armonía, donde Sonia fue vicepresidenta ejecutiva de la organización. Desde entonces, se ha convertido en parte esencial del círculo íntimo de Irene de Grecia. Así lo ha asegurado la periodista Silvia Taulés en Vanitatis, citando fuentes de total confianza en Zarzuela.

Sonia ha huido de los focos y no ha concedido entrevistas. Siempre ha preferido el segundo plano, al igual que Irene, conocida como la “sombra” de su hermana. Así, Catris ha sido “la sombra de la sombra”.

Esta amistad profunda ha sido la gran noticia confirmada por fuentes cercanas a Zarzuela. Una amistad real, silenciosa y leal. Una amistad que, en estos tiempos oscuros, ha traído algo de luz.