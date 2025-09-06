El pacto de la princesa Leonor con la infanta Sofía que confirma los últimos rumores

Esta semana, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han despedido tras un verano de reencuentros, complicidad y gestos que no han pasado desapercibidos. La cercanía de las hijas de los reyes ha vuelto a situarlas en el centro de la conversación. Concretamente, han vuelto al foco mediático ahora que se confirma que hay un pacto entre ellas que va más allá de lo simbólico.

Durante estos meses, Leonor y Sofía han vivido momentos históricos para su futuro institucional. La prensa destaca su creciente protagonismo en la agenda de la Casa Real, pero también la forma en que mantienen su unión personal. ¿Cuál es el acuerdo secreto que refuerza los rumores sobre su relación fraternal?

| @CasaReal, Instagram

El pacto secreto de la princesa Leonor y la infanta Sofía que confirma los rumores

El verano de 2025 ha sido uno de los más intensos para las hijas de los reyes de España. Después de varios meses de distancia por motivos académicos, Leonor y Sofía coincidieron en Mallorca y en Girona, en actos oficiales y en planes familiares que reforzaron su imagen de unidad.

La heredera, de 19 años, finalizó su travesía a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde completó una parte esencial de su formación militar. Su hermana, por su parte, acompañó a sus padres en los Premios Princesa de Girona, donde sorprendió por su soltura en público. Este reencuentro se convirtió en una de las estampas más comentadas del verano.

No es la primera vez que ambas acaparan atención por su complicidad. Desde su debut en actos como la recepción de Marivent en 2022, se han consolidado como un tándem imprescindible en la proyección de la monarquía. Ahora, con nuevas etapas formativas en marcha, la incógnita estaba en cómo gestionarían la distancia.

El pacto de la princesa Leonor con la infanta Sofía ha salido a la luz este inicio de septiembre y confirma los rumores que circulaban desde hace semanas. Ambas han acordado hablar todos los días que sus horarios lo permitan, manteniendo un contacto constante pese a estar en lugares distintos.

| Europa Press

Además, el compromiso de las hermanas incluye un detalle más. Ambas han pactado reencontrarse en dos fechas claves: la primera en los Premios Princesa de Asturias, el próximo 25 de octubre en Oviedo. Este evento es uno de los más importantes para la heredera, que vuelve a convertirse en protagonista de la gala.

La segunda será en las fiestas navideñas, fechas en las que la Familia Real suele pasar en Madrid. Allí, Leonor y Sofía volverán a compartir planes familiares y, previsiblemente, alguna aparición pública. Estos reencuentros serán vitales para demostrar que, pese a la distancia, mantienen intacta su complicidad.

Dos caminos formativos que marcan el futuro de la Corona

Con la llegada de septiembre, las hermanas vuelven a separarse, aunque esta vez sus destinos son muy distintos. La princesa Leonor regresa a la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, donde continuará con su segundo año de formación militar. Allí pasará gran parte del curso, entrenándose para asumir en el futuro el mando de las Fuerzas Armadas.

Por tu parte, la infanta Sofía inicia sus estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la universidad privada Forward College. Esta elección supone una ruptura con la tradición familiar y un guiño hacia un futuro más académico que institucional.

| Europa Press

Este pacto entre la princesa Leonor y la infanta Sofía confirma los rumores y evidencia la solidez de su relación personal. A pesar de sus caminos distintos, ambas han encontrado la forma de mantenerse unidas y visibles ante la opinión pública. Lo que queda por ver es cómo este compromiso fraternal influirá en la proyección futura de la Corona.