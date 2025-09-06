El pacte de la princesa Leonor amb la infanta Sofia que confirma els últims rumors

Aquesta setmana, la princesa Leonor i la infanta Sofia s'han acomiadat després d'un estiu de retrobaments, complicitat i gestos que no han passat desapercebuts. La proximitat de les filles dels reis les ha tornat a situar al centre de la conversa. Concretament, han tornat al focus mediàtic ara que es confirma que hi ha un pacte entre elles que va més enllà del simbòlic.
Durant aquests mesos, ambdues han viscut moments històrics per al seu futur institucional. La premsa destaca el seu protagonisme creixent a l'agenda de la Casa Reial, però també la manera com mantenen la seva unió personal. Quin és l'acord secret que reforça els rumors sobre la seva relació fraternal?
El pacte secret de la princesa Leonor i la infanta Sofia que confirma els rumors
L'estiu de 2025 ha estat un dels més intensos per a les filles dels reis d'Espanya. Després de diversos mesos de distància per motius acadèmics, Leonor i Sofia van coincidir a Mallorca i a Girona, en actes oficials i en plans familiars que van reforçar la seva imatge d'unitat.
L'hereva, de 19 anys, va finalitzar la seva travessia a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, on va completar una part essencial de la seva formació militar. Sofia, per la seva banda, va acompanyar els seus pares als Premis Princesa de Girona, on va sorprendre per la seva soltesa en públic. Aquest retrobament es va convertir en una de les estampes més comentades de l'estiu.
No és la primera vegada que ambdues acaparen atenció per la seva complicitat. Des del seu debut en actes com la recepció de Marivent el 2022, s'han consolidat com un tàndem imprescindible en la projecció de la monarquia. Ara, amb noves etapes formatives en marxa, la incògnita era com gestionarien la distància.
El pacte de la princesa Leonor amb la infanta Sofia ha sortit a la llum aquest inici de setembre i confirma els rumors que circulaven des de fa setmanes. Ambdues han acordat parlar cada dia que els seus horaris ho permetin, mantenint un contacte constant tot i estar en llocs diferents.
A més, el compromís de les germanes inclou un detall més. Ambdues han pactat retrobar-se en dues dates clau: la primera als Premis Princesa d'Astúries, el pròxim 25 d'octubre a Oviedo. Aquest esdeveniment és un dels més importants per a l'hereva, que torna a convertir-se en protagonista de la gala.
La segona serà a les festes nadalenques, dates en què la Família Reial sol passar a Madrid. Allà, Leonor i Sofia tornaran a compartir plans familiars i, previsiblement, alguna aparició pública. Aquests retrobaments seran vitals per demostrar que, tot i la distància, mantenen intacta la seva complicitat.
Dos camins formatius que marquen el futur de la Corona
Amb l'arribada de setembre, les germanes tornen a separar-se, tot i que aquesta vegada els seus destins són molt diferents. La princesa Leonor torna a l'Acadèmia General de l'Aire de San Javier, a Múrcia, on continuarà amb el seu segon any de formació militar. Allà passarà gran part del curs, entrenant-se per assumir en el futur el comandament de les Forces Armades.
Per la seva banda, la infanta Sofia inicia els seus estudis en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals a la universitat privada Forward College. Aquesta elecció suposa una ruptura amb la tradició familiar i un gest cap a un futur més acadèmic que institucional.
Aquest pacte entre la princesa Leonor i la infanta Sofia confirma els rumors i evidencia la solidesa de la seva relació personal. Tot i els seus camins diferents, ambdues han trobat la manera de mantenir-se unides i visibles davant l'opinió pública. El que queda per veure és com aquest compromís fraternal influirà en la projecció futura de la Corona.