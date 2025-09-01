El entorno de Victoria Federica da una noticia muy extraña sobre la princesa Leonor

Esta semana el entorno de Victoria Federica ha compartido una noticia muy extraña sobre la princesa Leonor que ha dejado sorprendidos a muchos. Aunque siempre se ha hablado de la buena sintonía entre ambas primas, lo que ahora se ha conocido apunta a un distanciamiento que no encaja con esa imagen.

La revelación abre un nuevo interrogante sobre los lazos dentro de la Familia Real. ¿Qué hay detrás de esa distancia inesperada y de los gestos que parecen no tener respuesta?

| Europa Press, esp.xcatalunya.cat

El entorno de Victoria Federica revela un gesto sorprendente de la princesa Leonor

La relación entre Victoria Federica, hija de la infanta Elena, y la princesa Leonor siempre ha despertado interés. Desde pequeñas se ha señalado que tenían una complicidad especial, fruto de la cercanía en edad y de momentos compartidos en actos familiares. Sin embargo, con el paso de los años esas imágenes conjuntas han desaparecido.

En 2005, durante la Primera Comunión de la princesa Leonor, ambas fueron fotografiadas con apenas meses de diferencia en edad. Aquella cercanía parecía el inicio de una relación duradera, pero la historia ha tomado un rumbo diferente. Con el tiempo, Leonor ha estado bajo la protección de los reyes Felipe y Letizia, quienes han mantenido a sus hijas en un círculo más reducido y privado.

Hoy, a sus 19 años, la princesa de Asturias ha vivido meses intensos de formación militar y actos institucionales. En paralelo, Victoria Federica, de 23 años, ha seguido un camino mediático más visible, ligada a la moda, los eventos sociales y las redes. En ese contraste de estilos se entienden muchas de las diferencias actuales.

La extraña noticia a la que alude el entorno de Victoria Federica es clara: la princesa Leonor no responde a los continuos gestos de cariño que su prima le dedica. Así lo confirman fuentes cercanas, que señalan que Victoria ha intentado mantener el contacto, pero la respuesta de Leonor ha sido nula.

| Atresmedia

Uno de los ejemplos más comentados ocurrió el 31 de octubre de 2023, durante el 18º cumpleaños de la heredera al trono. Aunque Victoria Federica no acudió al acto, compartió un mensaje: "Hoy es un gran día para ti y para España, estoy segura de que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti, ¡feliz cumpleaños!".

En otra ocasión, el 12 de octubre de 2023, Día de la Hispanidad, Victoria publicó una historia en Instagram. Lo más llamativo fue que lo hizo con una imagen de la princesa Leonor en el desfile militar, acompañada de un corazón rojo. Sin embargo, esas muestras nunca recibieron respuesta visible de parte de la primogénita de los reyes.

Lo más llamativo es que estos gestos no se limitan a redes sociales. Preguntada por la prensa tras el cumpleaños de Leonor, Victoria aseguró que su prima estaba "guapísima" en un día tan importante. Con esa breve declaración buscó mostrar apoyo sin entrar en polémicas, pero nuevamente la respuesta de Leonor fue el silencio.

La princesa Leonor no responde a los gestos de cariño de Victoria Federica

No se trata de un episodio aislado, sino de una pauta que se ha repetido en los últimos años. Desde 2019 no se las ha visto juntas en público, algo que contrasta con la cercanía que se les atribuía en la infancia. A juicio de analistas de Casa Real, la agenda estricta de Leonor, su formación en la Academia Militar de Zaragoza y sus vacaciones familiares han marcado esta distancia.

La falta de interacción entre ambas primas refleja no solo diferencias de carácter, sino también decisiones estratégicas. La princesa Leonor ha crecido bajo un férreo control institucional que limita sus apariciones más allá de lo oficial. En cambio, Victoria Federica se ha convertido en una figura mediática que acapara portadas y titulares en la prensa social.

El resultado es una relación asimétrica: una joven que busca mostrar cariño y otra que guarda silencio. Este contraste ha alimentado rumores de frialdad, aunque voces cercanas insisten en que no existe conflicto, sino prioridades diferentes. La realidad es que las dos pertenecen a mundos paralelos dentro de una misma familia.

| Europa Press

Lo que más sorprende de esta noticia es el contraste con la imagen que se proyecta de Leonor como una persona campechana, cercana y familiar. Se ha comparado incluso su naturalidad con la de su abuelo Juan Carlos I y su padre, Felipe VI. Sin embargo, frente a Victoria Federica, esa cercanía se desvanece.

Para muchos observadores, lo llamativo no es solo el silencio de la princesa Leonor, sino el eco que genera en la opinión pública. ¿Se trata de una decisión personal, institucional o ambas cosas? Lo cierto es que, mientras tanto, los gestos de Victoria Federica siguen acumulándose sin respuesta.