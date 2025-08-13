Santiago Segura, 60 años: ‘Hago ayunos de 36 horas y no lo recomiendo porque…’

Santiago Segura ha generado un gran revuelo a su alrededor tras hacer una inesperada confesión relacionada con su actual estado físico. “Hago ayunos de 36 horas y no lo recomiendo”, ha asegurado este conocido actor y director de cine de 60 años.

El cambio físico que ha experimentado Santiago Segura es muy evidente. Así que, como era de esperar, no ha pasado para nada desapercibido entre los usuarios de las redes sociales.

Hace años, el artista español decidió modificar por completo sus hábitos. Y el director de cine adoptó un régimen alimenticio un tanto controvertido para mejorar su aspecto y su bienestar general.

Tanto es así que, orgulloso del resultado, Santiago Segura no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram su notable reducción de talla. “¿Qué hago con los pantalones que me han quedado grandes? ¿Los guardo, por si el retorno de los kilos perdidos?”, aseguró con humor.

Además, en declaraciones para Europa Press, el actor confesó que “no ha sido[un proceso]fácil”. “Es un mundo muy duro de sufrimiento”, añadió con rotundidad. Por otro lado, también aseguró que empezó a preocuparse por su peso cuando tomó conciencia de las múltiples dolencias que puede provocar:

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe”, aseguró Santiago Segura a continuación.

Sin embargo, las declaraciones del actor que más llamaron la atención fueron las que pronunció durante una de sus visitas a El Hormiguero. Y es que, en aquel momento, explicó las razones por las que no recomienda hacer “ayunos de 36 horas”, una práctica que él sí lleva a cabo.

No hay ninguna duda de que, con esfuerzo y disciplina, Santiago Segura ha conseguido bajar más de 40 kilos. Una hazaña que ha logrado, entre otras cosas, tras renunciar al consumo de ciertos alimentos.

“Llega ese momento temido del año en el que tengo que mirar estas fotos fijamente para alejarme de mi terrible adicción, la invasión de torrijas”, escribió en una publicación de abril.

Por otro lado, durante una de sus intervenciones en El Hormiguero, Pablo Motos no pudo evitar mostrarse muy sorprendido por el cambio físico del actor. Tanto es así que decidió abordar el tema con él.

Según contó Santiago Segura, fue Leo Harlem quien le recomendó informarse sobre nutrición y, desde entonces, comenzó a leer numerosos libros sobre el asunto. Además, no tuvo reparos en desvelar cuál ha sido el método que ha utilizado para perder tanto peso:

“Hago ayunos de 36 horas, algo que no le recomiendo a nadie”, afirmó, consciente de que su técnica podría generar un gran debate. Antes de cambiar de tema, el actor matizó que es una estrategia que “le funciona a él”, pero insistió en que “no es recomendable para todo el mundo”.