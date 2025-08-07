Laura Pamplona rompe su silencio y habla del estado de José Luis Gil: 'Es...'

La emoción se palpaba en el set de Y ahora Sonsoles cuando Laura Pamplona entró al plató. Con ese tono pausado que mezcla nostalgia y respeto, comenzó a recordar una época que marcó su vida. Aun así, no fue la ficción lo que acaparó todas las miradas, sino una frase cargada de humanidad. “Es muy triste que le pase esto a un compañero.” Pocas palabras que resumen décadas de recuerdos compartidos y de afecto genuino.

La recuperación de José Luis Gil despierta preocupación

La noticia surgió durante su entrevista en el programa de Antena 3. Allí, Pamplona reflexionó con sinceridad sobre la salud de José Luis Gil, a quien muchos recuerdan como Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva. Desde aquel ictus cerebral que sufrió en noviembre de 2021, su proceso de recuperación ha sido lento, pero visible en pequeñas luces de esperanza. Laura admitió que no ha hablado directamente con él, sino que conoce su situación gracias a “los compañeros”.

Pese al tiempo transcurrido, sigue pendiente de cualquier novedad sobre su evolución, mostrando una empatía que ha emocionado a los seguidores de la serie. La línea entre compañerismo y amistad se dibujó de forma clara. “Es muy triste… pero lo bueno es que se va recuperando y que la vida continúa”. Además, subrayó la importancia de mantener viva la memoria de los momentos compartidos y el apoyo del equipo en estos tiempos delicados.

| @irenegilmont

Irene Gil pone los pies en la tierra

La información oficial más reciente proviene de Irene Gil, hija del actor. Hace apenas unas semanas, desmintió con firmeza rumores sobre un posible empeoramiento o una nueva hospitalización. Aclaró que José Luis sigue en casa, rodeado de su familia, en un estado estable, e invitó a la prudencia ante noticias dramáticas infundadas.

En otra ocasión, señaló que aunque existen crisis ocasionales —como posibles episodios epilépticos— la recuperación mantiene una línea de estabilidad. “No todos los casos son iguales”, expresó, destacando que cada camino hacia la recuperación es único.

Rodajes maratonianos que dejaron huella

No fue solo el presente lo que trajeron a colación los recuerdos de Laura. Recordó aquellas jornadas interminables de rodajes como un auténtico concierto de heavy metal. Desde las 7:30 h hasta más allá de las 22:00 h, con guiones escritos sobre la marcha y viajes nocturnos.

| @irenegilmont, Instagram, XCatalunya, Free Icon

Esa presión, compartida con compañeros tan queridos como José Luis, dejó una huella emocional profunda. También forjó un vínculo sólido que trasciende cámaras y bromas de plató.

La historia de José Luis Gil no es solo la de una enfermedad, sino también la de su entorno. También la han escrito compañeros que no lo olvidan, una familia que lo protege y un público que espera verlo de nuevo frente a la cámara. Laura Pamplona ha sido cálida y la familia sigue al frente de su cuidado con discreción. Una historia donde el afecto y la delicadeza ganan a la alarma.