Ali Albelooshi, el doctor del rey Juan Carlos, confiesa la única verdad: 'Tuve...'

Ali Albelooshi, el último médico que ha tratado al rey Juan Carlos, ha roto su silencio para admitir una realidad. Desde Abu Dabi llega una imagen inusual de Ali con su bata azul, posando junto a un Juan Carlos de buen aspecto. Ante esto, Albelooshi ha compartido la única verdad sobre cómo ha sido tratar al padre de Felipe VI.

El doctor es un profesional de la cirugía robótica y su clínica, prestigiosa y exclusiva, ha acogido al rey Juan Carlos en sus revisiones médicas. La relación profesional entre ellos es clara y Ali es quien se está centrando en la salud del exsoberano.

| Europa Press

El médico Ali Albelooshi desvela la realidad del rey Juan Carlos

Hacía al menos cinco años que la privacidad rodeaba la vida del rey Juan Carlos en Emiratos Árabes Unidos. La seguridad es tan estricta que salir a cenar o pasear apenas deja oportunidad de captar imágenes. Por ello, su imagen junto al médico Ali Albelooshi ha levantado tanta expectación.

Sobre todo, porque a esta imagen le ha acompañado unas declaraciones del doctor sobre cómo ha sido tratar con Juan Carlos. “Tuve el honor y el placer de conocer al antiguo rey de España, Su Majestad Juan Carlos, en mi clínica de Abu Dabi”, cuenta Ali. Albelooshi aprovecha para desvelar con estas palabras la única realidad del emérito y quién es la persona que lo está tratando en los Emiratos.

| Instagram, @drbelooshi

El rey Juan Carlos se ha puesto en manos de este doctor cuya especialidad es la cirugía robótica. Además, es médico ortopédico especializado en artroplastia de cadera y rodilla, precisamente los males que aquejan al emérito.

Se conocen desde hace años, pues Ali Albelooshi es el mismo profesional que lo atiende a Juan Carlos desde hace tiempo, en la clínica Orthocure. El doctor no solo es un profesional relevante en la región, sino que lidera avances como las cirugías robóticas en reemplazos articulares.

Por la experiencia que le precede, el padre de Felipe confía en él y acude con asiduidad a sus revisiones médicas. En la foto que ha compartido el médico, el rey Juan Carlos está sentado, relajado, con una chaqueta azul de lino y camisa blanca. Su sonrisa transmite alivio y confianza, claras muestras de lo bien atendido que se siente.

Los otros médicos lejos de Ali Albelooshi en los que confía el rey Juan Carlos

Desde la clínica de Ali Albelooshi, se ha explicado que esta revisión médica es de carácter rutinario. El rey Juan Carlos arrastra desde 2012 problemas articulares, secuela de la caída en Botsuana que cambió su vida.

En ese instante, numerosos especialistas han estado pendientes de la salud del emérito. Fue en España donde, primeramente, se le colocaron las dos prótesis de cadera. Posteriormente, tras su exilio, Juan Carlos ha pasado por otras clínicas a tenor de un empeoramiento en sus articulaciones.

| Europa Press

Así las cosas, pasó una temporada en Suiza donde recibió filtraciones para mejorar su movilidad. También aprovecha sus visitas a España para viajar a Vitoria y visitar al doctor Eduardo Anitua y Mikel Sánchez, experto en traumatología.

En Abu Dabi, en cambio, es Albelooshi quien más pendiente está del rey Juan Carlos, dado que reside de manera habitual en los Emiratos. El vínculo entre Albelooshi y el rey emérito viene de esa necesidad física que ha terminado generando una relación de confianza.

Sobre todo después de que llegaran rumores sobre un claro empeoramiento en la salud de Juan Carlos. A sus 87 años, su movilidad se ha visto claramente reducida hasta el punto de adaptar su hogar a sus nuevas necesidades. Sus visitas a España también se han visto reducidas respecto al año pasado, lo que ha aumentado la preocupación.

No obstante, gracias a la instantánea del doctor Ali, se confirma que el rey Juan Carlos goza de buen aspecto y está en buenas manos.