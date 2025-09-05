Logo es.xcatalunya.cat
Gente

El extraño suceso que ha hecho que Sonsoles Ónega tenga miedo en 'Y ahora Sonsoles'

Sonsoles Ónega ha tenido miedo en ‘Y ahora Sonsoles’ por un extraño suceso que ha sorprendido en el plató

por Cristo Fernández

Sonsoles Ónega ha protagonizado hoy un momento insólito en su programa Y ahora Sonsoles. La presentadora ha vivido un inesperado sobresalto en pleno directo que ha dejado a la audiencia completamente sin palabras. Sonsoles Ónega se ha llevado un susto por un suceso que no esperaba.

Todo ha sucedido cuando Sonsoles Ónega se ha dirigido, como cada tarde, hacia la mesa de actualidad. Sus colaboradores la esperaban, preparados para abordar los temas del día.

Un set de televisión con cuatro personas sentadas en un programa llamado Y ahora Sonsoles, con fondo de colores cálidos y una mesa blanca moderna.
Sonsoles Ónega ha escuchado un ruido extraño en la mesa de actualidad | Antena 3

Sin embargo, al llegar a la mesa, ha ocurrido algo totalmente fuera de lo común. De repente, ha sonado una alarma en el plató. El sonido ha sido tan inesperado que ha provocado que Sonsoles Ónega se sobresalte visiblemente.

Sonsoles Ónega se ha llevado un susto en pleno directo de Y ahora Sonsoles

“¿Qué ha sido eso?”, ha preguntado en voz alta, visiblemente alterada. Nadie en plató ha sabido responder con certeza. La alarma ha sonado por unos segundos, pero ha sido suficiente para alterar el ritmo habitual del programa.

Sonsoles Ónega ha intentado mantener la calma, aunque no ha ocultado su desconcierto. “No habrá sido una de esas alarmas de emergencia? Es la segunda vez que se oyen voces en el plató”, ha señalado con cierta preocupación. Sus palabras han dejado a los colaboradores aún más intrigados.

Sonsoles Ónega con cabello corto y castaño usando un top rosa y collar dorado frente a un fondo rojo con letras blancas
Sonsoles Ónega no esperaba las palabras de sus colaboradores | Antena 3

Uno de ellos ha intentado rebajar la tensión con humor, pero la respuesta ha sido aún más inquietante. “Igual es un espíritu”, ha comentado en tono medio en broma, medio en serio. La frase ha provocado la reacción inmediata de Sonsoles Ónega, quien ha confesado: “No digas nada, qué miedo”.

Sonsoles Ónega ha vivido momentos tensos en Y ahora Sonsoles

La tensión en el plató ha sido evidente. Aunque ha intentado reconducir la situación, Sonsoles no ha podido evitar mostrar su inquietud. “Ahora vamos a dejar las presencias del más allá y centrarnos en las del más acá”, ha dicho, tratando de cerrar el incómodo momento.

Sonsoles Ónega de cabello corto y castaño con vestido rosa y collar dorado hablando en un programa de televisión con fondo de letras grandes desenfocadas.
Sonsoles Ónega ha seguido con la actualidad | Antena 3

A lo largo de la emisión, la presentadora ha retomado el ritmo habitual del programa. Sin embargo, los espectadores han comentado en redes sociales lo inusual del suceso. Algunos han recordado que no es la primera vez que ocurren cosas extrañas en el plató.

Este misterioso episodio ha generado todo tipo de teorías entre los seguidores del programa. Lo cierto es que Sonsoles Ónega ha pasado un susto real y, aunque ha intentado tomárselo con humor, ha dejado claro que el momento no ha sido nada agradable para ella. El plató de Y ahora Sonsoles nunca había sido escenario de un momento tan inquietante.

