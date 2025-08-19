Las divertidas fotos de Laura Escanes con Marc Márquez: Qué han hecho

La vida de Laura Escanes ha dado varios giros en los últimos años, y este verano suma un escenario inesperado para la influencer. Las fotos que ha compartido desde el paddock revelan complicidad, nervios y una curiosidad genuina por un mundo que conocía solo desde la distancia.

El contexto no podría ser más mediático, con Marc Márquez atravesando una racha histórica que ha devuelto la fiebre por MotoGP a la conversación digital. Entre sonrisas y casco en mano, la catalana aparece disfrutando de cada gesto. Mientras, el campeón catalán atiende compromisos antes de una jornada inolvidable en Spielberg.

Primera vez de Escanes en el paddock

Escanes acudió al Gran Premio de Austria acompañada de su pareja, Joan Verdú, y de Gemma Pinto, pareja de Márquez y amiga muy cercana de la influencer catalana. Según contaron quienes vivieron la jornada, fue la primera vez que Escanes presenciaba una carrera de MotoGP en directo, detalle que añadió emoción al carrusel de historias y fotos compartidas. En las publicaciones se aprecia la energía del circuito y el ambiente previo a una carrera que terminó siendo redonda para el piloto de Cervera.

| Instagram de Laura Escanes

El gesto viral de Marc con Gemma

Antes del inicio, Márquez dio una vuelta de calentamiento en bici por la pista y chocó la mano de Gemma Pinto en un gesto cariñoso. La secuencia circuló rápido por redes y encajó con el tono festivo de la comitiva que arropaba al campeón. La postal alegre conectó con otra anécdota reciente que involucra a Gemma y Laura lejos del circuito, cuando salieron a entrenar en bici y la cadena se salió en pleno paseo. Marc bromeó entonces con un “la bici así NO”, tirón de orejas cariñoso que las dos amigas tomaron con humor.

Del álbum de amistad a la victoria

Los seguidores de Escanes aplaudieron el debut en el paddock y celebraron la naturalidad de las fotos, donde predominan gestos espontáneos. El comentario general fue que Laura encajó bien en el ritmo del circuito, mezclando curiosidad y respeto por un deporte tan exigente como espectacular. La jornada terminó con guion perfecto para Márquez, que conquistó por fin el GP de Austria y extendió su ventaja en el campeonato, elevando todavía más el eco de esas imágenes. El resultado multiplicó la visibilidad del álbum improvisado, que ya circulaba entre cuentas de fans y resúmenes de la cita austriaca.

Gemma Pinto y Laura Escanes comparten amistad desde hace años y mantienen puentes constantes entre sus comunidades. Ese vínculo explica la naturalidad de las publicaciones y el tono cercano con el que se relataron tanto el paseo por boxes como la celebración final. Las fotos de Escanes en Spielberg funcionan como crónica de una primera vez y, a la vez, como retrato del estado anímico del campeón. Si el equipo repite cábala, no sería extraño ver nuevos guiños desde el próximo circuito.