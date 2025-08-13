A sus 50 años, Leonardo DiCaprio confiesa: ‘Todavía no tengo un fuerte deseo de…’

Leonardo DiCaprio ha querido pronunciarse sobre un tema que llevaba tiempo generando especulación entre sus seguidores. A sus 50 años, el actor ha dejado claro que no siente un impulso especial por ponerse detrás de las cámaras. “Todavía no tengo un fuerte deseo de dirigir”, ha afirmado, zanjando así los comentarios que apuntaban a un posible debut como realizador.

En una entrevista reciente, DiCaprio reconoció que todavía se siente completamente enfocado en la interpretación. Según sus palabras, sigue perfeccionando su forma de encarnar a los personajes y de transmitir emociones a través de sus diálogos. “Aún estoy tratando de descifrar cómo decir una línea”, comentó, dejando ver que, para él, la actuación continúa siendo un aprendizaje constante.

| Instagram, @leonardodicaprio

Estas declaraciones llegan poco después de que el actor fuera noticia por un altercado ocurrido en Ibiza. Aunque no quiso dar detalles sobre lo sucedido, la repercusión mediática fue inevitable debido a su popularidad. En medio de toda esa atención pública, sus palabras sobre la dirección cinematográfica han servido para centrar la conversación en su carrera.

DiCaprio, que ha trabajado con algunos de los directores más reconocidos de Hollywood, sabe de primera mano las exigencias que implica liderar un proyecto. A pesar de su admiración por la labor de los cineastas con los que ha colaborado, asegura que no siente por ahora la necesidad de asumir ese rol. Su prioridad sigue siendo participar en producciones que le permitan explorar diferentes registros como actor.

El deseo de Leonardo DiCaprio, a la luz

El actor considera que, por el momento, puede seguir creciendo profesionalmente en el terreno interpretativo. Para él, cada nuevo papel representa un reto que le ayuda a evolucionar y a encontrar matices que todavía no ha explorado. Esa mentalidad de aprendizaje constante es la que, según explica, mantiene viva su pasión por el cine.

Las declaraciones también han sido interpretadas como una muestra de honestidad poco habitual en el mundo del espectáculo. Muchos artistas suelen expresar interés por diversificar su carrera, pero DiCaprio ha preferido admitir que aún no ha llegado ese momento para él. Al contrario, se muestra cómodo en su posición actual, sin la presión de embarcarse en un reto que no le motiva.

En la industria, la figura de Leonardo DiCaprio sigue siendo sinónimo de calidad interpretativa y de compromiso con sus proyectos. Sus colaboraciones con cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Christopher Nolan han reforzado su reputación como uno de los actores más completos de su generación. Sin embargo, esas experiencias no han despertado en él la urgencia de probar suerte como director.

| Europa Press

El actor también ha destacado que cada vez que inicia un rodaje, busca absorber todo lo que ocurre en el set. Observa el trabajo de sus compañeros y del equipo técnico, pero lo hace desde una perspectiva de intérprete. Para DiCaprio, esa es la parte del proceso que más le apasiona y que quiere seguir explorando antes de pensar en un cambio de rol.

En cuanto a su futuro, no descarta que en algún momento pueda surgir la curiosidad por dirigir. Reconoce que el cine es un medio en el que todo evoluciona y que su visión podría cambiar con el tiempo. Sin embargo, insiste en que, hoy por hoy, no es una meta que figure en sus planes inmediatos.

Con esta sinceridad, Leonardo DiCaprio ha cerrado, al menos por ahora, el capítulo de rumores sobre su salto a la dirección. Prefiere seguir construyendo una filmografía sólida como actor y aprovechar cada oportunidad que le brinda la interpretación. Su enfoque demuestra que, incluso con una carrera consagrada, siempre hay espacio para seguir aprendiendo y perfeccionando el oficio.