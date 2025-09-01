Se destapa el dineral que cobrará Lydia Lozano en su nuevo programa en Telecinco

Lydia Lozano ha vuelto a ser noticia: La periodista regresará al foco mediático tras conocerse su fichaje por el programa ¡De Viernes!, de Telecinco. La información se ha conocido en los últimos días, ha causado un gran revuelo y varios medios ya han confirmado su regreso a la cadena. La noticia ha sorprendido por varios motivos y uno de ellos ha sido su inesperada salida del círculo de Sálvame, donde trabajó durante años.

Este lunes, ha comenzado en el canal Ten el nuevo programa No somos nadie. Está presentado por María Patiño, otra figura conocida de Sálvame. Durante la emisión, han hablado sobre Lydia Lozano.

El tema ha sido tratado con emoción y también con cierta tristeza. María Patiño ha sido clara con sus palabras: “Ha tomado una decisión: divorciarse de nosotros yo creo que para siempre. Se vuelve a la cadena de enfrente”, ha dicho en pleno directo.

Lydia Lozano regresará a Telecinco para trabajar como colaboradora

Belén Esteban también ha dado su opinión y lo ha hecho con serenidad y respeto: “Yo me alegro mucho por Lydia Lozano. Yo creo que a alguien cuando le hacen una oferta y la acepta hace bien”, ha comentado la colaboradora. Las palabras han sonado sinceras y han demostrado que, aunque hay distancia, el respeto entre ellas se mantiene.

Sin embargo, lo que más ha impactado ha sido otra información. Alberto Guzmán, colaborador del nuevo formato, ha soltado la bomba, será la mejor pagada de Telecinco.

Se filtra cuanto cobrará Lydia Lozano en Telecinco

Según sus datos, Lydia Lozano podría estar cobrando 2.000 euros por cada programa de ¡De Viernes!. Teniendo en cuenta que el espacio se emite una vez por semana, el sueldo mensual alcanzaría los 8.000 euros. Una cifra considerable por solo cuatro apariciones al mes.

La revelación ha dejado a todos boquiabiertos y el plató se ha quedado en silencio tras el dato. Muchos han mostrado sorpresa y otros, se han quedado completamente ofendidos porque su sueldo es menor, tal y como lo ha confesado Belén en directo. Lo cierto es que la cantidad ha llamado la atención tanto dentro como fuera de los platós.

Lydia Lozano ha dado un giro a su carrera, ha dejado atrás a sus antiguos compañeros, ha apostado por un nuevo camino profesional y lo ha hecho con mucha fuerza. Su regreso a Telecinco no ha pasado desapercibido, ni por su decisión, ni por su sueldo. El dineral que cobrará ya ha dado mucho de qué hablar y todo apunta a que seguirá haciéndolo.