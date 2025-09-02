La emotiva visita de antiguas compañeras a Jana Fernández

La mudanza de Jana Fernández a Londres no solo inaugura una nueva etapa deportiva, también reordena afectos, rutinas y focos mediáticos. Su traspaso quedó sellado a mediados de agosto y encendió el interés de la prensa rosa deportiva. En paralelo, la futbolista ha ido desgranando en redes su aterrizaje británico, con un relato visual que evita la grandilocuencia y apuesta por la cercanía.

Fotos, abrazos y acento londinense

Ese tono ha multiplicado reacciones y ha convertido su día a día en Londres en una pequeña serie documental. La jugadora compartió una publicación titulada “Primeras semanas en Londres” que reúne diecinueve imágenes con escenas cotidianas y guiños al balón. Entre los planos más emotivos aparece la visita de sus padres posando ante el London Eye, sonrisa abierta y complicidad evidente.

El álbum también deja una estampa muy comentada: el reencuentro con Mariona Caldentey y Laia Codina, hoy en el Arsenal, y con Keira Walsh, ahora en el Chelsea. El detalle no es menor, porque muestra que la red de apoyos de Jana sigue intacta pese al cambio de camiseta. El FC Barcelona oficializó el acuerdo de traspaso con London City Lionesses el 15 de agosto, poniendo fin a una etapa forjada desde La Masia.

La firma con London City Lionesses

El anuncio británico subrayó su versatilidad defensiva y su encaje en el debut del club en la WSL. Ya en Londres, Jana lucirá el dorsal 2 y formará parte de una reconstrucción con fichajes de peso y expectativas de asentarse en la élite. La previa de temporada la incluye entre los nombres a seguir, en un equipo que promete sorpresas y pretende competir sin complejos.

La bienvenida también llegó desde X, donde el club compartió el típico “✍️ welcome” que sella cualquier romance deportivo moderno. Ese guiño digital consolidó la narrativa del nuevo comienzo y conectó a la afición con su fichaje inmediatamente. El adiós al Barça se explicó con una carta sentida, agradeciendo a compañeras que pasaron de referentes a familia.

Reacciones oficiales y despedida

La pieza, difundida junto al anuncio del traspaso, reforzó el perfil de deportista sensible que evita el ruido innecesario. La narrativa de Jana habla de crecimiento, de aprendizaje y de un futuro que empieza en otra ciudad. Todo ello se entrelaza con gestos cotidianos y visitas que humanizan a la celebridad futbolística sin imposturas.

En lo deportivo, el arranque trae morbo inmediato: London Citydebuta en liga el sábado 6 de septiembre ante el Arsenal, posible reencuentro sobre el césped con Mariona y Laia. Londres será escaparate y termómetro de su impacto, con un calendario que no concede tregua. De momento, queda la imagen poderosa de las viejas amigas arropando a la nueva vecina de Londres, la sonrisa familiar frente al London Eye y un dorsal que promete capítulos interesantes.