Kensington Palace rompe las normas y deja señalada a la princesa Charlotte (10 años)

Desde Kensington Palace han tomado una determinación que afecta de lleno a la princesa Charlotte, de tan solo 10 años. Esta semana se avecina muy especial para la hija de Kate y de Guillermo, pero el matrimonio se ha plantado ante la vuelta al cole.

A partir de este momento habrá un cambio muy significativo en Kensington del que no solo Charlotte será la única afectada. Sus hermanos, George y Louis, también vivirán en persona la nueva norma impuesta en Palacio.

| Europa Press

La princesa Charlotte, afectada por la nueva norma de Kensington Palace

Kensington Palace ya se prepara para que la rutina se instale de nuevo entre los miembros de la Familia Real británica. En muy pocos días, la princesa Charlotte, junto al resto de sus hermanos, comenzará el nuevo curso en Lambrook. Una nueva etapa a la que se le une también una nueva orden impuesta por los duques de Cambridge.

Kensington Palace ha roto con todo y ha dejado señalada a la princesa Charlotte decidiendo no compartir su vuelta a la escuela. Así las cosas, han decidido mantener la vuelta al cole como un momento íntimo y alejado del foco mediático. La noticia puede sorprender, pero tiene mucho sentido dentro de su discurso sobre privacidad familiar.

| Instagram, @princeandprincessofwales

La motivación principal es el bienestar emocional de los niños. Al priorizar lo privado, se reduce la presión que puede sentir la princesa Charlotte en cada acto público. Si la vuelta a la escuela ya es un momento delicado para los niños, aumenta si un grupo de fotógrafos esperan en la puerta.

Por este motivo y por velar y proteger a la princesa, desde Kensington Palace han decidido no compartirlo y hacerlo a puerta cerrada. Con esta decisión, Kate y Guillermo rompen con la norma de numerosas Casas Reales de mostrarse en familia en el primer día de colegio. La Familia Real española, sin ir más lejos, nos ha hecho partícipes de cada regreso de Leonor y Sofía al centro escolar.

Kate y Guillermo también lo hicieron cuando la princesa Charlotte y sus hermanos eran más pequeños. Pero todo cambió con la enfermedad de Middleton, que, por primera vez, evitó que se captara una imagen de ella en ese momento. Este año, Kensington ha decidido actuar de la misma forma y mantener el regreso a la escuela de sus hijos en privado.

Kensington Palace refuerza su protección hacia la princesa Charlotte

Desde Kensington Palace refuerzan que no habrá imágenes este año porque quieren proteger ese ambiente normal, donde la princesa Charlotte puede sentirse tranquila y segura. La decisión se basa en el deseo de proteger a Charlotte y a sus hermanos. Quieren preservar su infancia y su desarrollo lejos de los medios, ya que para Kate y Guillermo proteger a los más pequeños es fundamental.

Además de garantizar la protección, Kensington también busca dotar a la princesa y a sus hermanos de cierta normalidad respecto a sus compañeros. Middleton desea que, a pesar de su futuro institucional, la infancia de Charlotte, George y Louis sea como la de los demás niños.

| Europa Press

Y eso pasa por no llevar a los medios a la puerta de la escuela para que su regreso a las aulas ocupe la portada de las revistas. La princesa Charlotte, como cualquier otro niño, merece disfrutar de su infancia y la decisión de sus padres lo demuestra.

Esta decisión no significa que la Familia Real se aleje por completo del público. Seguirán compartiendo momentos importantes, pero de una manera diferente y cuando consideren que tiene relevancia institucional.

Ante este paso dado desde Kensington Palace, a partir de ahora no habrá posado familiar a las puertas de la escuela. Tan solo unos padres que acompañarán en la intimidad a sus hijos en su primer día.