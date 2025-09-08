María del Monte impacta al hablar del caso de Antonio Tejado en directo: 'Lucho por…'

Este lunes, María del Monte ha sorprendido a la audiencia al romper su silencio, en directo, sobre el caso que ha marcado su vida en los últimos años. Lo ha hecho en el programa Y ahora Sonsoles, donde colabora desde hace meses. María del Monte ha hablado sobre el robo que su sobrino, Antonio Tejado, hizo en su casa y ha confesado que: "Lucho por salir adelante".

María del Monte se ha pronunciado sobre el violento robo que sufrió junto a su esposa, Inmaculada Casal, en su casa de Gines, Sevilla. Se han cumplido ya dos años del asalto, ocurrido el pasado 25 de agosto. Un hecho que la ha marcado profundamente, no solo por la violencia del suceso, sino por la implicación de su propio sobrino, Antonio Tejado.

| Atresmedia

El joven, ex de Chayo Mohedano y padre de su hijo mayor, ha sido detenido como presunto autor intelectual del robo. Aunque ha sido puesto en libertad provisional sin fianza desde mayo del año pasado, el proceso judicial continúa abierto.

María del Monte confiesa que está en tratamiento por el robo que le hizo Antonio Tejado

Este fin de semana se han conocido nuevas informaciones: La cantante ha pedido hasta 28 años y medio de cárcel para Tejado. Su equipo legal ha presentado un escrito en el que sostiene que el robo fue posible gracias a información privilegiada que Antonio Tejado habría facilitado a los ladrones. "Ha recabado y transmitido puntualmente todos los datos necesarios", dice el documento.

En directo, María ha confesado el duro impacto emocional que todo esto le ha supuesto. “Lucho por salir adelante”, ha dicho visiblemente emocionada. “Te crees que estás mejor de lo que estás, y cuando pasa algo así, retrocedes cien pasos”.

| Europa Press

Ha explicado que tanto ella como su esposa han recurrido a profesionales de salud mental: “No voy a decir nada por mi salud mental. Estoy en manos de buenos profesionales. Aconsejo a todo el mundo que acuda, porque no es nada malo”.

María del Monte quiere mantenerse cautelosa ante las últimas horas sobre Antonio Tejado

También ha señalado que ya ha hablado donde debía: en los juzgados. “Para mí es un tema traumático. Ya dije que todo lo que tenía que decir lo había dicho en sede judicial”.

María del Monte ha cerrado su intervención con un mensaje de fortaleza: “Voy a seguir tirando si Dios quiere y me ayuda”. Su testimonio ha conmovido. Su serenidad, su dolor y su lucha, han impactado profundamente a la audiencia.