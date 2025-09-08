Emoción en 'Y ahora Sonsoles' por la confesión de Pilar Vidal sobre su físico

El programa Y ahora Sonsoles ha vivido uno de sus momentos más emotivos. Pilar Vidal ha compartido con los espectadores una confesión muy personal. Ha hablado, por primera vez de forma tan abierta, sobre su la persona que le está ayudando a cambiar de físico y sobre su lucha con el peso.
En España han llegado los llamados "vigilantes familiares contra la obesidad". Esta figura, también conocida como sponsor, ha sido importada desde Estados Unidos. Su función es acompañar a una persona que intenta adelgazar y sirve para que no pierda la motivación, la constancia ni el foco.
Pilar Vidal ha decidido unirse a esta tendencia y ha nombrado a su padre, Pepe, como su vigilante familiar. Ha contado que no se ha sentido capaz de hacerlo sola: “No tenía fuerza de voluntad”, ha confesado. Por eso, ha pedido ayuda.
Pilar Vidal presenta por sorpresa a su padre en Y ahora Sonsoles
Pepe ha aceptado encantado y la ha acompañado a todas partes. Le ha recordado qué debe hacer para seguir la rutina y ha estado a su lado, sin condiciones. “Vuelve a cuidarme como si fuera un bebé”, ha dicho Pilar entre lágrimas.
El testimonio de Pilar Vidal ha emocionado tanto al público como a los colaboradores debido a que ha confesado que su relación con la comida ha sido difícil desde siempre. Ha sentido complejos desde niña. Ha pensado que nadie la querría por su físico pero ahora ha decidido cambiar.
Pilar Vidal ha querido dejar claro que no lo hace por estética y ha explicado que su decisión tiene que ver con la salud. “Un cambio físico debe partir de una convicción personal. No para gustar a otros”, ha asegurado con firmeza.
Durante su intervención, su padre también ha hablado y ha confesado cuánto ha sufrido por ella. “He sufrido mucho. Me iré cuando ella me diga que me vaya, pero volveré para no descuidarla”, ha afirmado, visiblemente emocionado.
Pilar Vidal confiesa en Y ahora Sonsoles que quiere cambiar por un tema de salud
Pilar ha agradecido su apoyo. Ha reconocido que él ha sido su pilar en esta etapa. Ha insistido en que necesita sentirse fuerte y cuidada.
La sinceridad de Pilar ha tocado el corazón de todos en el plató de Y ahora Sonsoles. Ha mostrado su lado más humano y vulnerable. Ha recordado que cualquier transformación empieza desde dentro.
Su testimonio ha sido un ejemplo de valentía. También de amor familiar. Y ha dejado claro que nunca es tarde para cuidarse y empezar de nuevo.