Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
CA
Logo Telegram
Pilar Vidal de cabello rubio y expresión seria sentada en un set de televisión con un emoji de carita triste a su lado y una báscula desenfocada al fondo
Nadie en ‘Y ahora Sonsoles’ esperaba la confesión de Pilar Vidal sobre su físico | Antena 3, esp.xcatalunya.cat
Gente

Emoción en 'Y ahora Sonsoles' por la confesión de Pilar Vidal sobre su físico

Pilar Vidal ha emocionado al plató de ‘Y ahora Sonsoles’ con la inesperada confesión que ha hecho sobre su físico

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

El programa Y ahora Sonsoles ha vivido uno de sus momentos más emotivos. Pilar Vidal ha compartido con los espectadores una confesión muy personal. Ha hablado, por primera vez de forma tan abierta, sobre su la persona que le está ayudando a cambiar de físico y sobre su lucha con el peso.

En España han llegado los llamados "vigilantes familiares contra la obesidad". Esta figura, también conocida como sponsor, ha sido importada desde Estados Unidos. Su función es acompañar a una persona que intenta adelgazar y sirve para que no pierda la motivación, la constancia ni el foco.

Pilar Vidal y Sonsoles Ónega conversan en un programa de televisión, una de ellas con expresión de sorpresa y fondo claro con un número de teléfono en la esquina superior izquierda
Pilar Vidal habla sobre el reto físico que se ha propuesto | Antena 3

Pilar Vidal ha decidido unirse a esta tendencia y ha nombrado a su padre, Pepe, como su vigilante familiar. Ha contado que no se ha sentido capaz de hacerlo sola: “No tenía fuerza de voluntad”, ha confesado. Por eso, ha pedido ayuda.

Pilar Vidal presenta por sorpresa a su padre en Y ahora Sonsoles

Pepe ha aceptado encantado y la ha acompañado a todas partes. Le ha recordado qué debe hacer para seguir la rutina y ha estado a su lado, sin condiciones. “Vuelve a cuidarme como si fuera un bebé”, ha dicho Pilar entre lágrimas.

El testimonio de Pilar Vidal ha emocionado tanto al público como a los colaboradores debido a que ha confesado que su relación con la comida ha sido difícil desde siempre. Ha sentido complejos desde niña. Ha pensado que nadie la querría por su físico pero ahora ha decidido cambiar.

Pilar Vidal y su padre sentados en un plató de televisión durante una entrevista, una mujer con ropa roja y un hombre con chaqueta azul conversan mientras miran en direcciones opuestas, con un rótulo en la parte inferior de la pantalla
Pilar Vidal presenta a su padre en ‘Y ahora Sonsoles’ | Antena 3

Pilar Vidal ha querido dejar claro que no lo hace por estética y ha explicado que su decisión tiene que ver con la salud. “Un cambio físico debe partir de una convicción personal. No para gustar a otros”, ha asegurado con firmeza.

Durante su intervención, su padre también ha hablado y ha confesado cuánto ha sufrido por ella. “He sufrido mucho. Me iré cuando ella me diga que me vaya, pero volveré para no descuidarla”, ha afirmado, visiblemente emocionado.

Pilar Vidal confiesa en Y ahora Sonsoles que quiere cambiar por un tema de salud

Pilar ha agradecido su apoyo. Ha reconocido que él ha sido su pilar en esta etapa. Ha insistido en que necesita sentirse fuerte y cuidada.

Sonsoles Ónega, Pilar Vidal y Pepe Vidal conversan en un programa de televisión, una mujer de vestido blanco, una mujer de vestido rojo y un hombre de chaqueta azul, con un fondo de una báscula y una cinta métrica, y un rótulo en la parte inferior que menciona a Pilar Vidal y su padre como vigilante familiar de obesidad.
El padre de Pilar está muy involucrado en el reto que se ha propuesto | Antena 3

La sinceridad de Pilar ha tocado el corazón de todos en el plató de Y ahora Sonsoles. Ha mostrado su lado más humano y vulnerable. Ha recordado que cualquier transformación empieza desde dentro.

Su testimonio ha sido un ejemplo de valentía. También de amor familiar. Y ha dejado claro que nunca es tarde para cuidarse y empezar de nuevo.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente