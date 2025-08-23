Makoke rompe su silencio tras cancelar su boda con Gonzalo: 'Yo no tenía ganas'

Makoke ha vuelto a ocupar el centro de atención después de que recientemente sorprendiera a todos con la decisión de cancelar su boda con Gonzalo. Ahora, la colaboradora televisiva ha reaparecido en Fiesta después de días de absoluto silencio. Su intervención en directo, junto a Terelu Campos, ha servido para explicar que hay un gran motivo que le ha obligado a dar marcha atrás.

"Yo no tenía ganas de celebrar, ha sido un mazazo", ha asegurado Makoke al ser preguntada al respecto. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, ha desvelado por qué ha tomado una de las decisiones más difíciles de los últimos tiempos. ¿Qué ha ocurrido realmente para que un acontecimiento tan esperado se transformara en un momento tan doloroso?

| Instagram, @makoke_

Makoke rompe a llorar al explicar por qué canceló su boda con Gonzalo

Desde que Makoke y Gonzalo hicieron pública su relación, la pareja transmitía ilusión y complicidad. El anuncio de la boda en Ibiza fue recibido con entusiasmo por familiares, amigos y seguidores, que veían en esta unión una celebración del amor tras años complicados para la colaboradora.

Los preparativos avanzaban y todo estaba listo para que la ceremonia se convirtiera en uno de los grandes eventos del año. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular cuando, de manera repentina, la boda fue cancelada sin explicaciones. La incertidumbre se adueñó del ambiente, y la expectación por escuchar a la protagonista aumentó.

En su regreso a Fiesta, Makoke no ha podido ocultar la tristeza al confirmar que la boda se había cancelado. "Os enterasteis en cuanto me enteré yo. Cuando supe que no podía celebrar, porque no hay nada que celebrar, avisé a todos los invitados", ha confesado entre lágrimas.

| Fiesta

La colaboradora reconocía que la noticia le había golpeado de lleno en un momento de felicidad absoluta. "Hasta el martes era la persona más feliz del mundo. Era demasiado feliz y me daba hasta miedo decirlo porque todo me salía de cara y no se puede decir muy alto…", expresaba visiblemente rota.

Ante las preguntas de Terelu, Makoke no daba detalles, pero se especula que detrás de la decisión hay un problema de salud de un familiar cercano a ella. "Está controlado. Intentamos que todo pase de la mejor manera y ahora mismo solo quiero que pase esta pesadilla que supongo que pasará pronto y pasará bien", detallaba al respecto.

La colaboradora insistía en no entrar en más explicaciones por respeto a la persona afectada. "No puedo entrar, no quiero decir nada más, por respeto a la persona que no quiero que se sepa. Hemos estado en la universidad de Navarra, está controlado, intentamos que todo pase de la mejor manera", añadía con firmeza.

Gonzalo y Makoke se muestran más unidos que nunca, pese al revés

Si bien la cancelación de la boda ha causado impacto, Makoke ha querido dejar claro que su relación con Gonzalo atraviesa un momento sólido. "Gonzalo, muy triste, estábamos muy ilusionados", ha afirmado, reconociendo el dolor compartido por ambos.

A pesar del golpe, Makoke ha asegurado que esto no les ha separado: "Al revés, esto nos está uniendo, Gonzalo se está portando increíblemente bien. Estamos más unidos y él más unido a mi familia que nunca". Con estas palabras, ha dejado claro que la adversidad no ha quebrado su compromiso sentimental.

De hecho, Makoke aprovechaba para agradecer el apoyo de su pareja en público: "Le tengo que dar las gracias y decir que lo siento mucho. Le quiero cada día más, cada día estoy más orgullosa de él, con más ganas de casarme con él".

| Telecinco

En este punto, la colaboradora ha querido desmentir posibles dudas que circulaban sobre Gonzalo. "Lo que más me ha dolido es que se pueda pensar que Gonzalo es una persona que no es", declaraba, defendiendo con firmeza la imagen de su prometido.

La boda de Makoke y Gonzalo se celebrará en 2026 con una fecha ya en mente

Aunque la cancelación causó desconcierto, la pareja no renuncia a su sueño de casarse. Makoke despejaba las dudas al confirmar que la boda simplemente se pospone: "La boda se pospone, nos vamos a casar seguro", aseguraba convencida.

La colaboradora explicaba que ya manejan un nuevo escenario para el esperado enlace. "El año que viene nos podremos casar y celebrar esa boda tan ansiada, tan querida y tan deseada", adelantaba emocionada.

En ese momento, Terelu Campos le preguntaba que si ya habían decidido retrasarla un año. A lo que Makoke compartía algunos detalles del cambio en los planes: "Sí, primero porque es Ibiza, llega el frío. Me apetece hacerlo al lado del mar y una vez pasado septiembre ya hace frío", ha explicado con naturalidad.

| Fiesta

En cuanto al calendario, dejaba claro que aún es pronto para tener una fecha concreta, aunque quiso calmar los ánimos. "Será antes del verano, en primavera", concluía, asegurando que el enlace mantendrá intacta la ilusión con la que fue concebido.

La reaparición de Makoke en televisión ha despejado dudas sobre la cancelación de su boda con Gonzalo. La colaboradora ha admitido que ha sido "un mazazo", pero ha dejado claro que su relación sigue intacta. Con la ilusión intacta y la fecha fijada en 2026, el futuro de la pareja apunta hacia un enlace cargado de emoción y significado.