Giro de 180º de Cayetano Rivera, ex de Eva González: llegó el día que tanto esperaba

Cayetano Rivera ha sorprendido a todos con un inesperado giro personal. Después de semanas de silencio y especulaciones, el ex de Eva González ha compartido que por fin ha llegado el día que tanto había esperado. Se trata de un anuncio sobre su carrera que marca un punto de inflexión en su trayectoria.

El torero llevaba meses bajo la lupa por sus ausencias en plazas clave, su ruptura sentimental y un perfil cada vez más reservado. Sin embargo, con su mensaje más reciente ha dejado claro que todo ha cambiado. ¿Qué es lo que ha sucedido realmente para que el hijo de Carmen Ordóñez haya vuelto a ocupar titulares con tanta fuerza?

| Europa Press

Cayetano Rivera, ex de Eva González, reaparece con ilusión en Tomelloso

El último año no ha sido fácil para Cayetano Rivera. Una lesión inesperada le apartó del ruedo en plena temporada, truncando los planes de despedida que había diseñado con detalle. A esto se sumaron rumores incómodos, un polémico encontronazo con la Policía y la confirmación de su ruptura con María Cerqueira.

En paralelo, sus compromisos profesionales también se vieron afectados. Canceló actuaciones en plazas tan destacadas como Burgos, Santander, Ciudad Real y Málaga, lo que generó inquietud entre sus seguidores. Las dudas crecieron, y muchos se preguntaban si Cayetano estaba listo para afrontar la recta final de su carrera taurina.

Su entorno intentó calmar la situación. Canales Rivera, primo del diestro y colaborador de Telecinco, aseguró en TardeAR que Cayetano estaba "en buenas manos" y que su distanciamiento era necesario. Además, negó los rumores derivados de su incidente con las autoridades y defendió su profesionalidad: "Es un torero de primera y una persona excelente".

Por fin, la espera ha terminado. Cayetano Rivera ha anunciado oficialmente que este sábado 23 de agosto volverá a vestirse de luces en la plaza de toros de Tomelloso. El propio diestro lo comunicó en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción:

"Me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!", escribió en X.

Con estas palabras, el ex de Eva González despeja las incógnitas y demuestra que su compromiso con la tauromaquia sigue intacto. Esta reaparición no es una más, sino una cita con un profundo significado personal. Tomelloso será uno de los escenarios que marquen el cierre de su etapa como matador, un regreso que simboliza fuerza, resiliencia y pasión por el arte que lleva en la sangre.

Un retorno cargado de simbolismo para Cayetano Rivera

Aunque el anuncio ha generado entusiasmo, no puede olvidarse lo que hubo detrás. Cayetano canceló varias citas importantes porque no se sentía preparado ni física ni anímicamente. Esta decisión, lejos de mostrar debilidad, evidenció la exigencia personal que se impone en cada paso de su carrera.

En las últimas semanas, ha intensificado su preparación, apostando por recuperar la forma con entrenamientos rigurosos y sesiones de rehabilitación. Todo con un único objetivo: despedirse de los ruedos en plenitud. Este esfuerzo silencioso ahora da sus frutos, y Tomelloso será el reflejo de ese sacrificio.

| Europa Press

Este festejo, integrado en la programación de la Feria y Fiestas 2025 de Tomelloso, reunirá a figuras de renombre. Cayetano compartirá cartel con David Fandila "El Fandi" y el torero local Antonio Linares, lidiando toros de la ganadería sevillana de Manuel y Antonio Tornay. El horario también está confirmado: la corrida dará inicio a las 19:00 horas, un momento que reunirá a aficionados de toda España y que, sin duda, será seguida con lupa.

El giro de 180º de Cayetano Rivera confirma que, pese a los obstáculos, el torero mantiene intacta su pasión y compromiso. Su reaparición en Tomelloso no solo representa una victoria personal, sino también un momento clave en su despedida de los ruedos. El ex de Eva González encara esta etapa con la fuerza de quien sabe que cada tarde será única, dejando la incógnita sobre qué legado marcará su nombre en la tauromaquia.