Inglaterra anuncia una noticia del príncipe Harry que dejará huella en su mujer

El príncipe Harry vuelve a ser noticia por un anuncio que podría marcar un antes y un después en su trayectoria pública. Desde Inglaterra se ha confirmado una información que afecta directamente a su imagen. La decisión, tomada desde una de las compañías con la que han colaborado estos años, complica su futuro profesional y repercute sobre todo en la duquesa.

La noticia ha impactado con fuerza en los duques de Sussex, que desde su salida de la familia real han intentado construir una carrera propia en el mundo del entretenimiento. La empresa en cuestión ha optado por no seguir contando con ellos, y fuentes cercanas aseguran que el vínculo profesional ha llegado a su fin. El golpe es especialmente sensible para Meghan, que provenía del sector del espectáculo y apostaba fuerte por este proyecto.

| GTRES, Netflix, esp.xcatalunya.cat

Netflix ha decidido no renovar el contrato millonario que firmó con la pareja en 2020, tras su marcha a California. Según ha publicado The Sun, la plataforma dejará que el acuerdo, valorado en 100 millones de dólares, caduque. El mensaje ha sido claro: no habrá segunda etapa, y no tienen previsto desarrollar nuevos proyectos con ellos.

Harry y Meghan dicen adiós a la plataforma de streaming tras los resultados obtenidos

La colaboración entre ambas partes comenzó con fuerza, con promesas de producir documentales, series y programas que reflejaran los valores solidarios de los Sussex. Uno de los títulos más comentados fue Harry y Meghan, una serie documental en la que contaban, con tono muy personal, sus vivencias dentro de la institución británica. Sin embargo, las polémicas declaraciones sobre el rey Carlos III, la reina consorte Camila y los príncipes de Gales generaron tensiones y peticiones de cambios que sentaron mal en la plataforma.

Ese fue el primer punto de inflexión, al que se sumaron después varios proyectos que no alcanzaron las cifras de audiencia esperadas. With Love, Meghan, el programa de estilo de vida desde su casa en Montecito, fue uno de los intentos más recientes de reimpulsar el contrato. Sin embargo, su recepción fue fría y quedó muy lejos de los rankings más vistos.

| Netflix

Los medios británicos no tardaron en calificar la apuesta como un fracaso. En The Guardian llegaron a decir que parecía “el tipo de relleno de estilo de vida tonto”, y sus episodios no superaron el medio millón de visualizaciones en sus primeros meses. Series infantiles y otros contenidos menores llegaron a superarla con facilidad, lo que terminó de enfriar la relación con Netflix.

El declive mediático que pone a Harry y Meghan en un punto de inflexión

Las grandes plataformas esperaban más retorno y más compromiso, y al no haberlo percibido, han cerrado puertas. En el caso de Netflix, la estrategia ha sido dejar que el contrato expire en septiembre de 2025. “Solo están esperando a que aparezcan los créditos, no hay apetito para nada nuevo”, han explicado desde el entorno de la empresa.

Con esta decisión se agota una de las vías de ingresos más importantes que tenían fuera del entorno institucional y de sus causas solidarias. La cancelación afecta especialmente a Meghan, cuya apuesta mediática se ha visto frustrada en varias ocasiones. Aunque han intentado mantenerse activos, sus proyectos han perdido impulso y respaldo en poco tiempo.

| CBS

La situación obliga ahora al matrimonio a replantearse sus estrategias mediáticas si quieren seguir en la industria. Lo que comenzó con altas expectativas ha terminado con un cierre silencioso y una percepción pública menos entusiasta. A 24 de julio, la noticia es oficial: Netflix ha dicho adiós a los Sussex.