Anglaterra anuncia una notícia del príncep Harry que deixarà empremta en la seva dona

El príncep Harry torna a ser notícia per un anunci que podria marcar un abans i un després en la seva trajectòria pública. Des d'Anglaterra s'ha confirmat una informació que afecta directament la seva imatge. La decisió, presa des d'una de les companyies amb què han col·laborat aquests anys, complica el seu futur professional i repercuteix sobretot en la duquessa.

La notícia ha impactat amb força els ducs de Sussex, que des de la seva sortida de la família reial han intentat construir una carrera pròpia en el món de l'entreteniment. L'empresa en qüestió ha optat per no continuar comptant amb ells, i fonts properes asseguren que el vincle professional ha arribat al seu final. El cop és especialment sensible per a Meghan, que provenia del sector de l'espectacle i apostava fort per aquest projecte.

| GTRES, Netflix, xcatalunya.cat

Netflix ha decidit no renovar el contracte milionari que va signar amb la parella el 2020, després de la seva marxa a Califòrnia. Segons ha publicat The Sun, la plataforma deixarà que l'acord, valorat en 100 milions de dòlars, caduqui. El missatge ha estat clar: no hi haurà una segona etapa, i no tenen previst desenvolupar nous projectes amb ells.

Harry i Meghan diuen adeu a la plataforma de streaming després dels resultats obtinguts

La col·laboració entre ambdues parts va començar amb força, amb promeses de produir documentals, sèries i programes que reflectissin els valors solidaris dels Sussex. Un dels títols més comentats va ser Harry y Meghan, una sèrie documental en què explicaven, amb un to molt personal, les seves vivències dins de la institució britànica. Tanmateix, les polèmiques declaracions sobre el rei Carles III, la reina consort Camila i els prínceps de Gal·les van generar tensions i peticions de canvis que van caure malament a la plataforma.

Aquest va ser el primer punt d'inflexió, al qual es van sumar després diversos projectes que no van assolir les xifres d'audiència esperades. With Love, Meghan, el programa d'estil de vida des de casa seva a Montecito, va ser un dels intents més recents de reimpulsar el contracte. Tanmateix, la seva recepció va ser freda i va quedar molt lluny dels rànquings més vistos.

| Netflix

Els mitjans britànics no van trigar a qualificar l'aposta de fracàs. A The Guardian van arribar a dir que semblava “el tipus d'ompliment d'estil de vida ximple”, i els seus episodis no van superar el mig milió de visualitzacions en els primers mesos. Sèries infantils i altres continguts menors la van superar amb facilitat, cosa que va acabar de refredar la relació amb Netflix.

El declivi mediàtic que posa Harry i Meghan en un punt d'inflexió

Les grans plataformes esperaven més retorn i més compromís, i en no haver-ne percebut, han tancat portes. En el cas de Netflix, l'estratègia ha estat deixar que el contracte expiri al setembre de 2025. “Només estan esperant que apareguin els crèdits, no hi ha apetit per a res de nou”, han explicat des de l'entorn de l'empresa.

Amb aquesta decisió s'esgota una de les vies d'ingressos més importants que tenien fora de l'entorn institucional i de les seves causes solidàries. La cancel·lació afecta especialment Meghan, la qual aposta mediàtica s'ha vist frustrada en diverses ocasions. Tot i que han intentat mantenir-se actius, els seus projectes han perdut impuls i suport en poc temps.

| CBS

La situació obliga ara el matrimoni a replantejar-se les seves estratègies mediàtiques si volen continuar a la indústria. El que va començar amb altes expectatives ha acabat amb un tancament silenciós i una percepció pública menys entusiasta. A 24 de juliol, la notícia és oficial: Netflix ha dit adeu als Sussex.