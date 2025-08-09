La confesión de María Luisa, la dueña del local donde comió la infanta Sofía: ‘Fue…’

La infanta Sofía y la princesa Leonor ya han comenzado sus vacaciones privadas. Ha pasado un mes desde su esperado reencuentro en Gijón, ambas no se habían visto en mucho tiempo debido a que Leonor estaba embarcada en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Sofía terminó su Bachillerato Internacional en Gales, decidió ir a darle una sorpresa a su hermana y fue a Gijón.

Sofía estuvo presente hace un mes en el desembarco de Leonor y asistió a la recepción de la tripulación por parte de las autoridades locales. Después, ambas compartieron una comida especial junto a los compañeros de la princesa en un restaurante de la localidad.

| Instagram, @casonadejovellanos

Sofía y su hermana eligieron un lugar muy significativo: La Casona de Jovellanos, en el corazón de Gijón. Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia conocen bien la gastronomía asturiana debido a que es la tierra natal de su madre.

La infanta Sofía es una gran amante de la gastronomía asturiana, al igual que su hermana

Se trata de un local que su familia ha visitado en numerosas ocasiones. Así que todo apunta a que ellas han tenido claro dónde celebrar este esperado reencuentro.

El restaurante ha dejado constancia en sus redes sociales y han escrito un mensaje lleno de gratitud: “Con el corazón lleno de emoción. Queremos dar las gracias a su Alteza Real la Princesa, Doña Leonor, y a la Infanta Doña Sofía por el inmenso honor de su visita. Fue un privilegio recibirlas junto a sus compañeros de la Marina y compartir con ellas nuestra casa, nuestra historia… y nuestra cocina”.

| Redes sociales

La propietaria del restaurante, María Luisa Acera Fernández, ha recordado cada detalle. Y es que la empresaria lleva cuatro décadas al frente de la sidrería. Ese día coincidió con su 74 cumpleaños.

Cuando recibió la reserva para 14 personas de la Armada, bromeó con la posibilidad de que fueran ellas. No se lo creyó del todo hasta verlas entrar.

La infanta Sofía está disfrutando de sus vacaciones privadas junto a su familia

María Luisa ha hablado para ¡Hola!, y ha descrito la jornada como un momento único. En las redes sociales del local ha escrito: “Fue una visita para la historia”. Lo ha dicho con una sonrisa que todavía mantiene.

| Europapress

Desde aquel día ha pasado un mes desde que Leonor y Sofía estuvieron en Girona. También han disfrutado de Mallorca y ahora han iniciado unas vacaciones privadas.

Han vivido encuentros familiares, viajes y momentos inolvidables. Pero la dueña de La Casona de Jovellanos está segura: pocas visitas han tenido tanta emoción como la de las dos hermanas en Gijón.