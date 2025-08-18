Un portavoz de la Casa Real anuncia la decisión que acaba de tomar la infanta Sofía

Un portavoz de la Casa Real ha confirmado que la infanta Sofía ha tomado una decisión clave para su futuro académico. El anuncio, que ha despertado gran interés, marca el inicio de una nueva etapa para la hija menor de los reyes, Felipe y Letizia. La noticia llega después de un verano en el que ha disfrutado de unas vacaciones familiares en Grecia antes de dar este importante paso.
La decisión, según ha explicado el portavoz, es que la infanta Sofía se instalará en el barrio de Chiado, en Lisboa, para comenzar su nuevo curso universitario. La joven iniciará su periodo de adaptación el próximo 8 de septiembre. Las clases comenzarán oficialmente el día 22, pero su primera actividad, casualmente, será el 5 de octubre, día de la República en Portugal.
Este traslado no es aleatorio, ya que la infanta Sofía cursará la carrera de Política y Relaciones Internacionales en el prestigioso Forward College. La institución destaca por su exclusividad y un grupo reducido, lo que permitirá un itinerario académico personalizado. Además, el programa ha sido adaptado para que la infanta pueda compaginar sus estudios con sus futuras responsabilidades institucionales.
Así es lugar que la infanta Sofía ha elegido para su formación
El barrio de Chiado, elegido para su residencia, es conocido por su ambiente cosmopolita y su riqueza cultural. Situado entre Bairro Alto y Baixa Pombalina, en pleno corazón de Lisboa, este histórico enclave ofrece un entorno seguro y atractivo para su formación. Sus calles adoquinadas, cafés emblemáticos y librerías centenarias crearán un escenario único para su vida diaria y aprendizaje.
El centro académico donde estudiará es conocido por mantener un perfil discreto y exclusivo, garantizando la privacidad necesaria para la familia real. Este equilibrio entre calidad educativa y seguridad es fundamental para que la infanta pueda desarrollarse plenamente durante su estancia en el extranjero. La decisión refleja la importancia que se concede a la preparación integral de Sofía.
La infanta Sofía inicia una etapa decisiva con el respaldo de la Casa Real
La elección de Lisboa y concretamente de Chiado responde a una estrategia pensada para combinar formación académica de alto nivel con un ambiente que favorezca la adaptación y el bienestar personal. La infanta afronta así una etapa llena de retos y oportunidades, con el respaldo de un entorno que promueve su crecimiento tanto intelectual como humano. De esta manera, esta noticia confirma un paso relevante en la trayectoria de la infanta Sofía.
Con este nuevo capítulo, la infanta Sofía inicia su andadura universitaria en un contexto internacional que ampliará su visión del mundo. Lisboa será el escenario donde afiance su autonomía y adquiera las herramientas necesarias para afrontar sus futuros compromisos institucionales. La Casa Real ha expresado su confianza en que esta experiencia se convierta en un pilar fundamental para su desarrollo.