Es oficial: la infanta Elena recibe un mensaje de Froilán que confirma sus sospechas

La infanta Elena ha recibido en los últimos días una noticia que no le ha pillado por sorpresa. Según ha trascendido, un mensaje de su hijo Felipe Juan Froilán de Todos los Santos le ha servido para confirmar aquello que ya intuía. El contenido de esa comunicación no ha dejado lugar a dudas y ha puesto sobre la mesa la última escapada del joven.

Lo que parecía una mera sospecha ha terminado siendo una certeza para la hermana del rey Felipe VI. Froilán, que lleva tiempo alejado de la vida pública española por su residencia en Abu Dabi, no ha podido ocultar su último movimiento. La revelación llegó a través de unas imágenes que circularon en medios nacionales y que han obligado a reconocer lo evidente.

El mensaje que recibió la infanta hacía referencia a la presencia de su hijo en el festival de música techno Aquasella, celebrado en Asturias. Allí, entre los más de 80.000 asistentes de esta 28ª edición, se encontraba el nieto del rey emérito disfrutando como un festivalero más. Y lo más llamativo es que lo hizo acompañado de la televisiva Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de MasterChef.

Froilán reaparece en España con una compañía inesperada

El evento, desarrollado entre Arrionda y Cangas de Onís, se ha convertido en uno de los grandes referentes de la música electrónica en España. Del 14 al 17 de agosto, Froilán disfrutó de sesiones de DJ de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. A pesar de las zonas VIP y de su condición de personaje mediático, el hijo de la infanta Elena pasó totalmente inadvertido.

Durante el fin de semana, el joven no optó por la acampada como otros miles de asistentes. Prefirió alojarse en un hotel de la zona, concretamente en Prestín, en el concejo de Parres, aprovechando también la gastronomía asturiana. Allí, según medios locales, visitó reconocidos restaurantes en Cangas de Onís, cerca de enclaves icónicos como los Lagos de Covadonga.

El mensaje a su madre ha confirmado así que la discreción ha sido clave en esta escapada. Aunque Froilán ha disfrutado sin esconderse, ha tratado de evitar el foco mediático que suele perseguirle. No obstante, las imágenes que circularon de su cercanía con Miri Pérez-Cabrero han hecho imposible mantener esa discreción.

Un verano separado: Froilán disfruta mientras la infanta Elena mantiene la distancia

Las fotografías, difundidas por la revista Semana, muestran una evidente complicidad entre ambos. Muchos han interpretado que podría tratarse de algo más que una amistad, aunque ninguno de los dos ha querido dar explicaciones. Froilán, como en otras ocasiones, ha preferido no responder a cuestiones sobre su vida privada.

Estas vacaciones en España han estado marcadas por un recorrido entre Ibiza, Formentera y ahora Asturias. El sobrino del rey Felipe VI ha ido combinando la vida nocturna de las islas pitiusas con escapadas más discretas al norte. No se sabe, sin embargo, si ha coincidido con su hermana Victoria Federica o con la propia infanta Elena en algún momento del verano.

La época en que todos los Borbones se reunían en Marivent parece cada vez más lejana. Con la abdicación de Juan Carlos I en 2014, los encuentros familiares han ido perdiendo peso en la agenda estival. Hoy, cada miembro de la familia real vive sus vacaciones por separado y, en el caso de Froilán, con un marcado perfil propio que ya no sorprende a su madre.