David Flores Carrasco, hijo de Rocío Carrasco, reaparece y se confirman las sospechas

David Flores Carrasco ha reaparecido en público y lo ha hecho junto a su familia materna. Su presencia ha sorprendido a muchos, especialmente tras la reciente entrevista de su hermana, Rocío Flores, en el programa ¡De Viernes!.

En dicha entrevista, Rocío Flores habló abiertamente de sus padres y expresó sus sentimientos con sinceridad. La entrevista ha generado un gran revuelo mediático. En medio de esta polémica, muchos se han preguntado dónde estaba David Flores Carrasco.

| Europapress

Durante días, se ha especulado sobre su paradero. Algunos han pensado que podría estar con su padre mientras otros han creído que se encontraba con sus tíos. Finalmente, las dudas se han despejado y la última imagen de la familia ha confirmado las sospechas.

David Flores Carrasco está ahora mismo junto a la familia de Rocío Carrasco

David Flores Carrasco ha sido visto en Chipiona y ha aparecido junto a su tía Gloria Mohedano. También ha estado presente su tío, José Antonio Rodríguez. La familia ha celebrado el día de la Virgen de Regla, patrona de la localidad gaditana.

El joven ha estado visiblemente feliz y ha disfrutado del paso de la virgen desde el balcón de la casa familiar. Ha compartido este momento con otros miembros de la familia. Entre ellos, Mari Carmen Ortega Cano y su marido Aniceto.

| Europapress

Su madre, Rocío Carrasco, no ha estado presente. Se ha sabido que se encuentra fuera de España debido a que ha estado grabando un programa para TVE. Su hermana Rocío, por su parte, se ha quedado en Madrid y ha asumido el papel de defensora de Gloria Camila, quien participa en Supervivientes.

Amador Mohedano, hijo de Rocío Carrasco, se ha mostrado feliz cumpliendo con la tradición familiar

La presencia de David ha emocionado a muchos, especialmente al verlo junto a Amador Mohedano tras los rumores sobre su estado de salud. El pasado 18 de julio, fue ingresado de urgencia en un hospital de Jerez de la Frontera. Desde entonces, no se le había visto en público.

| Europapress

Amador Mohedano ha cumplido con la tradición familiar. Ha vuelto al balcón donde tantos años ha estado junto a su familia, un lugar simbólico para todos los Mohedano. Allí ha disfrutado rodeado de todos sus seres queridos.

David Flores Carrasco ha estado ajeno a la polémica. Su aparición ha demostrado su cercanía con la familia materna. Ha transmitido tranquilidad y estabilidad y ha confirmado, sin necesidad de palabras, que sigue rodeado de los suyos.