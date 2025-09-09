Logo es.xcatalunya.cat
Un hombre con barba y una mujer sonriente aparecen juntos en primer plano con un emoji de carita con ojos brillosos y lágrimas al centro de la imagen.
Los príncipes de Gales han anunciado algo muy importante | Europa Press
Gente

Felicidad en Kensington Palace tras el anuncio de Guillermo y Kate Middleton: oficial

El anuncio ha causado revuelo: Guillermo y Kate apuestan por un cambio clave en su vida personal y familiar

Imagen de autor de Daniel H Marin
por Daniel H. Marín

La noticia salta con fuerza: los príncipes de Gales han decidido dar un paso importante en sus vidas familiares. Se mudarán en los próximos meses de Adelaide Cottage a Forest Lodge, una majestuosa mansión ubicada dentro de Windsor Great Park.

Desde hace semanas se especulaba con esta mudanza, ya que Forest Lodge ofrece un espacio superior al de su residencia actual. La familia pasará de una casa de cuatro dormitorios a una de ocho, con amplios salones y una estructura que combina clásico con moderno.

Imaginemos chimeneas de mármol, cornisas de escayola, ventanas venecianas y un impactante techo abovedado en el vestíbulo. Además, contará con cocina equipada, complejos de seguridad reforzados y dos garajes que reforzarán su privacidad y bienestar en un entorno seguro.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton elegantemente vestida de pie frente a una ventana con cortinas.
Próximamente, los futuros reyes del Reino Unido se mudarán a Forest Lodge | Europa Press

Los príncipes de Gales han tomado una importante decisión

Aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta para la mudanza, la previsión es que se produzca antes de que termine el año. En junio, se presentaron ante el Ayuntamiento del Real Distrito de Windsor y Maidenhead las solicitudes de urbanismo necesarias.

Un mes después obtuvieron el permiso para realizar reformas tanto interiores como exteriores en Forest Lodge. Las obras ya han comenzado y se ha podido ver a pintores y decoradores trabajando en las estancias de la casa, lo que apunta a un completísimo "lavado de cara".

Una mujer con vestido blanco de lunares y sombrero negro conversa con un hombre de traje azul con medallas y condecoraciones en un evento formal
La nueva vida de los príncipes de Gales lejos de Kensington Palace | Europa Press

Kate Middleton y Guillermo quieren reforzar la protección del hogar

La seguridad es una prioridad clara para los príncipes. Se están instalando nuevas barreras y sistemas de protección visual, como setos, árboles y vallas, para preservar su privacidad en la nueva residencia.

Además, han confirmado que todos estos arreglos serán financiados por ellos mismos y no por fondos públicos. Incluso se plantea que, tras la mudanza, podrían pagar un alquiler de mercado. Algo poco común en residencias reales, pero coherente con su enfoque moderno y austero.

Una constante que han querido conservar es el estilo de vida familiar que han cultivado. Al igual que en Adelaide Cottage, en Forest Lodge no habrá personal interno viviendo en la casa.

Un grupo de personas vestidas formalmente saludando desde un balcón.
Los monarcas quieren proteger a sus tres hijos | Europa Press

Contarán con la asistencia de su niñera, María Teresa Turrión, sin que haya empleados residiendo en la vivienda. Todo responde a su propósito de mantener un ambiente relajado y normalizado para sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

Además, el entorno rural de Forest Lodge se ajusta perfectamente a su deseo de ofrecer a su familia una vida tranquila, cercana a la naturaleza y alejada del bullicio urbano. También les permite seguir cerca de la escuela de los niños y mantener el enfoque en su bienestar.

