Rafa Nadal, sin Xisca Perelló y con una confesión importante: 'Es un poco difícil'

Rafa Nadal vive un momento de transición profundo. Casi un año después de colgar la raqueta, el mallorquín se enfrenta a una vida diferente, lejos del exigente calendario competitivo que marcó su carrera. Este cambio no ha sido sencillo y ha traído consigo emociones nuevas y desafíos inesperados.

Nadal ha pasado de tener un día estructurado entre entrenamientos y partidos a adaptarse a un ritmo más pausado y libre. En esta etapa debe descubrir nuevos objetivos y darle un nuevo sentido a su día a día. Para alguien acostumbrado a la disciplina y la exigencia del deporte profesional, no resulta nada fácil.

| Europa Press

Un desafío en bicicleta para apoyar causas sociales

Tras su retirada de las pistas, Rafa no se ha quedado estático y ha encontrado una nueva meta: superar los 7,5 kilómetros en bicicleta. Este reto va más allá del deporte, ya que forma parte de un proyecto solidario que busca recaudar fondos para dos fundaciones. Así, Nadal canaliza su energía y esfuerzo hacia causas sociales que le importan.

El dinero recaudado se dividirá entre la Fundación Rafa Nadal, que promueve el deporte entre jóvenes con discapacidad, y la Fundación Real Racing Club, que impulsa programas inclusivos en Cantabria. Esta iniciativa refleja cómo Nadal sigue comprometido con el impacto positivo más allá de su carrera deportiva.

| Europa Press

La dificultad de Rafa Nadal para adaptarse a un día sin metas

Recientemente, Rafa Nadal concedió una entrevista sin la compañía de su esposa, Xisca Perelló, en la que habló abiertamente sobre su día a día tras su retirada de las pistas. “Es un poco difícil decidir cuál es el día a día, porque no hay una rutina como había antes”, confesó.

Además, Nadal explicó cómo ha cambiado su despertar: “Antes me levantaba con el despertador. Ahora tengo un niño que me despierta a las siete, más o menos”. Esta nueva realidad le impulsa a buscar nuevas formas de mantenerse activo y motivado.

La disciplina sigue siendo una constante, aunque ahora con un enfoque mucho más orientado a cuidar su salud y bienestar. Alejado de las pistas, Rafa reconoce que la falta de rutina le ha generado cierta dificultad. La entrevista refleja cómo su papel de padre y su nueva vida familiar han cambiado su ritmo diario de manera profunda.

| GTRES

Xisca Perelló, el apoyo incondicional de Rafa Nadal

Aunque Nadal está centrado en sus nuevos proyectos, llama la atención que en sus recientes declaraciones apenas mencionó a Xisca Perelló, su esposa y gran apoyo durante sus años como tenista. La ausencia de referencias directas ha despertado curiosidad sobre cómo está viviendo esta transición personal.

Xisca siempre ha sido una pieza clave en la vida y carrera de Rafa, acompañándole en cada paso. Ahora, con la retirada y la vida fuera de las pistas, el papel de la pareja podría estar evolucionando, aunque sin duda sigue siendo un pilar fundamental para el extenista.

Rafa Nadal enfrenta una etapa de cambios y retos personales que van más allá del deporte. Aunque la retirada le ha dejado un vacío difícil de llenar, su capacidad para fijarse nuevos objetivos reflejan su espíritu incansable. Ahora, más que nunca, Nadal demuestra que la disciplina y la pasión pueden reinventarse, adaptándose a una vida donde el éxito se mide en impacto y bienestar familiar.