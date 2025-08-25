Ahora sí: en 'Pasapalabra' reconocen el rumor sobre Manu y Rosa en el último momento

Pasapalabra ha comunicado algo que se venía rumoreando. Ni más ni menos que, en última instancia, ha revelado el logro tan importante de Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

Sí, que Manu y Rosa han conseguido superar a muchos de sus antecesores en el formato. Han sumado una cifra de bote que solo se ha alcanzado en dos ocasiones anteriores en la historia del formato de Antena 3. Logro que sitúa, por tanto, a los participantes a la altura de los nombres más recordados del programa.

| Atresmedia

Confirmado: Manu y Rosa hacen historia en Pasapalabra

Manu y Rosa siguen enfrentándose cada día en Pasapalabra con el objetivo de poder hacerse con el millonario bote. Y en la última entrega, Roberto Leal, el presentador, confirmó lo que se sospechaba. Ni más ni menos que ellos han logrado superar a muchos de sus antecesores en dicho espacio.

Así, expuso en el último momento: “Hemos superado los 2.000.000 €. Me cuesta hasta pronunciarlo”.

Exactamente, Many y Rosa han conseguido que el bote alcance los 2.002.000 €, una cifra que muy pocos imaginaban que podría superarse de nuevo. Con este récord, ellos se convierten en protagonistas de una etapa dorada del concurso.

Este logro no es casualidad, pues Manu y Rosa han demostrado una constancia admirable. Cada tarde, los dos se enfrentan con un nivel altísimo de preparación, lo que ha permitido que el premio crezca semana tras semana. El resultado es un premio acumulado que ya forma parte de los más grandes de la historia del concurso.

El hito adquiere más relevancia si se recuerda el contexto. Solo en dos ocasiones anteriores se había logrado superar la barrera de los 2.000.000 €.

La primera vez fue en 2006, cuando Eduardo Benito consiguió llevarse 2.190.000 €. La segunda fue en 2023, con el histórico triunfo de Rafa Castaño, que conquistó nada menos que 2.272.000 €. Y ahora, Manu y Rosa han conseguido que el bote vuelva a situarse en esa élite.

La audiencia de Pasapalabra ha recibido la noticia con auténtica euforia. Muchos espectadores han comentado en directo en redes sociales lo impresionante que resulta ver a los dos concursantes llegar tan lejos.

| Atresmedia

Una rivalidad, la de Rosa y Manu, que mantiene vivo el concurso de Pasapalabra

El duelo entre Rosa y Manu es ya parte del atractivo principal de Pasapalabra. Ambos se han ganado el cariño del público por su constancia y buen talante, incluso en los momentos más tensos. La rivalidad entre ellos no solo mantiene la emoción en cada entrega, también eleva la calidad del programa de Antena 3 a un nivel extraordinario.

Ella ha sorprendido en más de una ocasión con su rapidez y precisión en las respuestas. Su estilo metódico y calmado contrasta con la agilidad de su rival, que suele arriesgar en situaciones límite para no quedarse atrás. Este equilibrio ha creado una tensión narrativa que el público disfruta día a día.

La confirmación del bote millonario ha reforzado aún más la leyenda de Manu y Rosa. Aunque todavía no se sabe quién de los dos será capaz de llevarse finalmente el premio, lo cierto es que han marcado un antes y un después en el formato. Su capacidad de resistencia, semana tras semana, es lo que ha permitido que la cifra siga creciendo hasta niveles históricos.

| Atresmedia

Los seguidores del formato también destacan la labor de Roberto Leal. Él ha sabido transmitir la emoción de cada jornada y, en este caso, su anuncio del histórico premio fue la guinda de una jornada especial. Con un estilo cercano y entusiasta, logró que la noticia resonara aún más entre la audiencia.

El dato no es menor. Superar la barrera de los 2.000.000 € convierte al bote actual en uno de los más altos de la etapa de Antena 3, y de toda la trayectoria del concurso. Manu y Rosa, con su esfuerzo y talento, han entrado ya en la historia de Pasapalabra, aunque el desenlace final aún está por escribirse.