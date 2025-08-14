Rafa Nadal, 39 años: ‘Todavía es pronto, pero mi hijo me ha cambiado…’

Rafa Nadal vuelve a ser el centro de atención tras compartir unas reveladoras palabras sobre su hijo, Rafael. El tenista, de 39 años, confesó tajantemente: “Todavía es pronto, pero mi hijo me ha cambiado”.

Hace una semana, Xisca Perelló y Rafa Nadal celebraban el nacimiento de su hijo Miquel, que llegó al mundo el 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma. Sin embargo, fue el 8 de octubre de 2022 cuando comenzaron su aventura en la paternidad.

| GTRES

En todos estos años, han sido varias las ocasiones en las que Rafa Nadal ha hablado sobre el pequeño Rafa y sobre cómo le cambió la vida tras su llegada. Y prueba de ello son las reveladoras confesiones que hizo durante su última visita al plató de El Hormiguero.

Durante su intervención, y tras tocar otros temas, el tenista habló sin tapujos sobre su experiencia como padre. Tanto es así que abordó diversos temas, incluido el impacto que ha tenido su paternidad en su carrera deportiva.

Rafa Nadal ha hablado en varias ocasiones sobre cómo le cambió la vida tras la llegada de su primer hijo

Aquel día, Pablo Motos no quiso dejar pasar la ocasión para preguntarle a Rafa Nadal por los cambios que ha vivido desde la llegada de su pequeño Rafael. Una cuestión que este conocido tenista de 39 años respondió con humor.

“A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente… Le digo que papá es una patata, porque desde que ha venido al mundo he ganado pocos partidos. Me ha cambiado, deportivamente hablando, para mal”, reconoció. Hay que recordar que el primer año de su hijo coincidió con su etapa profesional más difícil, marcada por una lesión en 2023.

| Atresmedia

Aun así, Rafa Nadal aseguró que la paternidad le ha transformado de forma positiva en muchos otros aspectos. “En la mayoría de cosas me ha cambiado para bien. He perdido, he estado lesionado, pero volver a casa y verle te cambia el humor drásticamente”, explicó, reconociendo que su primer hijo ha sido un gran apoyo emocional.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el tenista habla abiertamente sobre este tema. En diciembre de 2022, pocos meses después del nacimiento del pequeño Rafael, abordó este tema en una entrevista con la edición española de Esquire.

En aquel momento, Rafa Nadal aseguró con rotundidad que no se veía como una persona distinta por el hecho de ser padre: “No creo que haya una versión nueva de mí. Soy la misma persona, un año mayor que el año pasado y, eso sí, con novedades a nivel personal”.

| Europa Press

Además, no tuvo reparos en dejar al descubierto lo que había supuesto la llegada del pequeño a su vida. “Es aún muy reciente el nacimiento, pero sí sientes que algo ha cambiado en tu vida y que hay una persona que depende de nosotros. Es un sentimiento y un amor indescriptibles”, señaló.

Además, y por si fuera poco, en febrero del año pasado, Rafa Nadal le concedió otra entrevista al programa El Objetivo. Allí dejó claro que él siempre había querido tener hijos: “Soy una persona que le encantan los niños, de toda la vida, que toda mi vida he tenido claro que quiero ser padre.[…]Estoy enamorado de los niños: son espontáneos, inocentes…”.

Sin embargo, cuando Ana Pastor le preguntó si quería que su hijo siguiera sus pasos, Rafa Nadal fue rotundo: “Preferiría que practicara otro deporte”. “Me duele decir eso, por todo lo que me ha dado este deporte… Si quiere jugar al tenis, le apoyaría al cien por cien, pero si juega a otro deporte, mejor”, añadió.