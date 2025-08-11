Lamine Yamal da una gran alegría a TV3

La tarde de agosto parecía de transición. Calor, cine de sobremesa y esa calma tensa que antecede a la liga. Pero el Gamper volvió a dinamitar la parrilla. La imagen de Lamine Yamal elevó el ánimo culé y el share de la pública catalana.

En TV3 lo sabían. Fútbol en abierto y presentación del equipo en el Johan Cruyff. Un cóctel que suele funcionar, aunque no siempre con estos números. La diferencia la marcó un chico de 18 años, hoy símbolo y reclamo.

El Gamper dispara el share de TV3 en pleno agosto

Según El Món de la Tele, el Barça–Como arrancó con 646.000 espectadores y un 41,6 % de cuota en TV3. Un dato altísimo para una noche veraniega y un impulso notable a la cadena. FormulaTV sitúa el partido en el 40,1 % en el ranking autonómico del día, una ligera variación habitual según franjas y promedios. La conclusión es la misma, el fútbol en abierto, cuando el Barça luce, sigue siendo oro.

| FCB

El partido fue un paseo: 5–0 con dobletes de Fermín López y Lamine, más el tanto de Raphinha. La realización televisiva y el ritmo de juego mantuvieron pegada a la audiencia. En la crónica de Esport3, el joven ‘10’ volvió a aparecer en los momentos calientes, consolidando su narrativa de estrella.

En AS lo resumieron con un titular elocuente: “Lamine Yamal asusta”. Y en la Cadena SER destacaron el papel de Hansi Flick, un técnico que “ha cogido al equipo y lo ha hecho una máquina”. Esta frase explica por qué el espectador neutral también se quedó en TV3.

La previa y el postpartido sostienen la noche de TV3

A la fortaleza del directo se sumó un diseño de programación eficaz. La previa de tarde sirvió de calentamiento con 188.000 fieles y 18,7 %. El postpartido mantuvo el interés con 227.000 y 21,1 %, consolidando la franja y reteniendo público pese al marcador cerrado. Incluso los telediarios aguantaron cifras potentes en un domingo vacacional.

| FCB

El dato pinta una curva clara en la que el partido atrae, el análisis se queda y el informativo capitaliza. En el Gamper 2024 ante el Mónaco, TV3 ya había liderado con un 33,5 % y 446.000 espectadores. Un año después, la mejora hasta el entorno del 40–41 % y más de 600.000 confirma que el tirón del nuevo proyecto y del ‘10’ multiplica el alcance. Para una cadena autonómica en agosto, es un rendimiento de primer nivel.

El contexto deportivo suma: del discurso de Ter Stegen al debut liguero

Hubo relato más allá del marcador. Ter Stegen tomó el micrófono antes del choque, cerró su capítulo de desencuentros y pidió mirar adelante. Un momento televisivo que aporta guion a la retransmisión y explica parte de la fidelidad de la audiencia. Ahora la atención vira al debut liguero: Mallorca–Barça, sábado 16 de agosto (19:30), ya en plataforma de pago.

La pública catalana acertó con la receta de anticipar, narrar y analizar. La presencia de Lamine Yamal convirtió un amistoso en un evento y el sector tomó nota. La combinación de estrella reconocible, relato en directo y un post bien armado rinde incluso en fechas de bajo consumo.