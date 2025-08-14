Manuel 'El Cordobés' sorprende al hablar de su hija, Alba Díaz: embarazo, boda y más

Manuel ‘El Cordobés’ ha sorprendido esta tarde en TardeAR y lo ha hecho al hablar de su hija, Alba Díaz. El colaborador ha revelado detalles inéditos sobre la vida de la joven. La conversación ha comenzado por un vídeo reciente que ha subido Alba Díaz a sus redes sociales.

Alba Díaz se encuentra en Bali, está de vacaciones con su novio. En las imágenes han mostrado un gesto muy especial debido a que ambos se han regalado anillos. El detalle ha desatado rumores y muchos han hablado de una boda inminente.

| Telecinco, @albadiazmartin

Manuel ha reaccionado en directo: “Este viaje me va a matar”, ha confesado. Ha recordado lo ocurrido la semana pasada, cuando Alba se quedó atrapada en un barco. Ahora han aparecido los anillos: “Si ellos vienen casados de allí yo encantado de la vida, pero creo que no”, ha dicho.

Manuel 'El Cordobés' habla sobre el último post que ha subido Alba Díaz

El torero ha admitido que no sabe si su hija se casará pronto y tampoco si ya se ha casado en Bali. “Yo estoy acojonado”, ha reconocido. Sus compañeros han reaccionado con sorpresa y risas.

Pero Manuel ha ido más allá y también ha hablado de la posibilidad de un embarazo: “Y si viene embarazada no pasa absolutamente nada. Yo quiero que me hagan abuelo joven”, ha declarado. Sus palabras han provocado un gran revuelo en el plató.

| Telecinco

A pesar de las bromas, ha lanzado un mensaje serio y ha querido dirigirse directamente a Alba Díaz y al novio de ella. “Lo importante es que se quieran, sean felices y se respeten”, ha afirmado. Ha destacado que eso es lo esencial en cualquier relación.

Manuel 'El Cordobés' quiere que Alba Díaz sea feliz

El colaborador también ha hablado del joven. Ha asegurado que es encantador y ha admitido que lo adora. Sus palabras han dejado claro que mantiene una buena relación con él.

| Telecinco

En las redes, el tema ha generado conversación. Muchos seguidores han comentado el vídeo de Alba mientras otros han reaccionado a las declaraciones de Manuel. La pareja sigue disfrutando de sus días en Bali y por el momento no han confirmado nada.

El misterio continúa: La posibilidad de una boda o un embarazo sigue sobre la mesa. Manuel ha dejado claro que apoya a su hija y ha demostrado que, pase lo que pase, estará a su lado. La historia ha dejado una tarde llena de titulares y de momentos divertidos.