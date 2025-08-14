Logo es.xcatalunya.cat
Canales Rivera paraliza 'TardeAR' por la última hora sobre la salud de Cayetano Rivera

Canales Rivera ha frenado ‘TardeAR’ en directo para dar la última hora sobre la salud de su primo, Cayetano Rivera

por Cristo Fernández

En TardeAR se ha vivido hoy un momento de máxima expectación. El programa ha ofrecido una información de última hora sobre el estado de salud de Cayetano Rivera. La noticia ha llegado a raíz de un mensaje que el propio torero ha publicado en sus redes sociales.

En el mensaje, Cayetano ha explicado su situación actual. “Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga. Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad”, ha escrito.

Las palabras han generado preocupación entre sus seguidores y en el mundo taurino. Mientras el equipo de TardeAR analizaba el comunicado, el programa ha contado con un invitado muy especial. Canales Rivera, primo de Cayetano, se encontraba en directo.

Canales Rivera habla sobre el comunicado de Cayetano Rivera en TardeAR

El torero y colaborador ha reaccionado en el momento a la noticia. “Yo lo he visto hace unos días y estaba bien”, ha asegurado ante la sorpresa de sus compañeros. Algunos pensaban que Cayetano podía estar exagerando su estado físico.

Sin embargo, Canales ha querido matizar sus palabras: “Cuando estás en esta profesión, si no te encuentras del todo bien físicamente, lo mejor es apartarlo. Hace bien”, ha comentado con serenidad. Su reflexión ha servido para poner en contexto la decisión de Cayetano.

El primo del torero ha explicado que no hay motivos para alarmarse. Ha recordado que el trabajo en el ruedo exige una preparación física impecable. Ha señalado que cualquier pequeño malestar puede marcar la diferencia y ha insistido en que Cayetano ha actuado con responsabilidad y respeto hacia el público.

En el plató se ha producido un debate. Algunos colaboradores han reconocido que les ha sorprendido la confesión mientras otros han defendido la prudencia del diestro. El público presente ha escuchado en silencio cada intervención.

Canales Rivera desvela en TardeAR que Cayetano Rivera quiere descansar

Canales ha reiterado que ha visto a su primo con buen aspecto. Ha afirmado que no hay ningún problema grave. Pero ha recalcado que la calma y el tiempo son esenciales para volver en plenas condiciones.

Con esta intervención, TardeAR ha cerrado una tarde marcada por la actualidad taurina. El comunicado de Cayetano ha dejado claro su compromiso con la profesión. Y las palabras de Canales han aportado un toque de tranquilidad a los aficionados.

El regreso de Cayetano a los ruedos queda pendiente. Sus seguidores han mostrado apoyo y comprensión en redes. El mundo del toro ha recibido el mensaje con respeto.

