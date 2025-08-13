Logo es.xcatalunya.cat
Gloria Camila de cabello largo y expresión seria en primer plano con dos círculos a la derecha que muestran a Sofía Suescun y Kiko Jiménez junto a un signo de exclamación rojo sobre fondo colorido
Sorpresa por lo que ha revelado Gloria Camila sobre Kiko Jiménez | Telecinco, esp.xcatalunya.cat, Europapress
Gente

Gloria Camila ejecuta su venganza al destapar la mentira de Kiko Jiménez y su novia

Gloria Camila ha hablado en directo en ‘TardeAR’ y ha confesado cuál es la última mentira de Kiko Jiménez y su pareja

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

En TardeAR se ha vivido hoy una tarde intensa debido a que la última portada de la revista Lecturas ha encendido todas las alarmas. Esta mañana la publicación ha asegurado que Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían estar al borde de la ruptura. La causa, según la revista, serían unos supuestos encuentros secretos de Sofía con un influencer, Juan Faro.

La noticia ha corrido como la pólvora y en el programa se ha abierto un debate. Han opinado colaboradores y tertulianos. Entre ellos, Gloria Camila, ex de Kiko y actual colaboradora del formato.

Foto de Sofía Suescun y su novio, Kiko Jiménez, haciendóse una foto juntos en un espejo
Kiko Jiménez y Sofía Suescun están en el punto de mira por la portada de ‘Lecturas’ | Instagram, @sofia_suescun

El ambiente ha estado tenso y es que también se ha comentado la ausencia de Kiko Jiménez en su puesto de trabajo en Fiesta. Según algunos compañeros, el andaluz lleva varios días sin aparecer. La explicación que se ha dado en el plató ha sido clara: “Kiko Jiménez lleva varias semanas mal por el tema y por eso no va a Fiesta”, han dicho.

Gloria Camila habla sobre la última hora de Kiko Jiménez

Pero Gloria Camila ha roto su silencio y lo ha hecho sin rodeos: “Eso es mentira, eso hace unas semanas no había salido, no tiene excusa para no ir”, ha declarado. Sus palabras han sorprendido a todos: Algunos se han quedado en silencio mientras otros han intentado suavizar la situación.

Gloria Camila de cabello oscuro recogido con expresión seria en un set de televisión con fondo colorido
Gloria Camila no se cree las excusas de Kiko Jiménez | Telecinco, Fiesta

Marta López ha intervenido para dar su versión y ha asegurado que el joven lo está pasando muy mal. Que la pareja ha tenido una gran bronca y que se han dicho de todo. Sin embargo, ha matizado que siguen queriéndose y no tienen una relación abierta.

Según la colaboradora, lo que le ha llegado es que Sofía está confundida y no quiere romper con Kiko. A pesar de las tensiones, ambos han decidido darse un tiempo. Ahora están refugiados en sus respectivas casas, han optado por esperar a que pase el boom mediático.

Gloria Camila mantiene su postura con Kiko Jiménez

El debate ha seguido unos minutos más. Se han recordado otras crisis de la pareja. También se han comentado las duras críticas que reciben en redes sociales.

Marta López de cabello castaño recogido en una coleta alta, usando aretes y hablando en un set con fondo rosa
Marta López defiende la relación de Sofía y Kiko | Telecinco

Gloria Camila ha mantenido su postura y ha insistido en que la excusa de Kiko no se sostiene. Gloria Camila ha ejecutado su venganza de una vez por todas por todas las cosas que Kiko le ha hecho en el pasado. Y ha dejado claro que ella no cree que el problema actual sea el motivo de sus ausencias.

La tensión se ha sentido en el plató hasta el final. El programa ha cerrado con la imagen de Gloria seria, sin querer añadir nada más. Hoy, la ex de Kiko ha hablado alto y claro y sus palabras han dejado huella.

