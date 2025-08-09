El príncipe Harry no aguanta y confiesa la verdad sobre su tío, el príncipe Andrés

El príncipe Harry y el príncipe Andrés han estado, constantemente, bajo el foco mediático, aunque por razones muy distintas. Uno, intentando construir su propia historia lejos de la institución y hablando de haber sido "el repuesto". Y, el otro, envuelto en polémicas que han generado enojo en el mundo entero y que no cesan.

Aunque el Palacio Real intente ocultar las tensiones familiares mediante protocolos y apariencias de cordialidad familiar, estas traspasan las puertas de Palacio. Y el príncipe Harry no suele quedarse callado cuando algo le molesta, ahora, ha sido el protagonista, su tío, el príncipe Andrés.

Harry no perdonó el ataque de su tío a sus espaldas

El libro El ascenso y la caída de la Casa de York revela un episodio inédito entre Harry y Andrés. Durante una reunión familiar en 2013, Harry habría llamado “cobarde” a su tío tras enterarse de un comentario grosero que este hizo a sus espaldas. El altercado encendió las tensiones internas en una familia que ya arrastraba diferencias ocultas.

La obra también detalla cómo Andrés intentó frenar la publicación presionando a diplomáticos y contactos cercanos. Pese a las amenazas legales, la información salió a la luz, situando al duque de York, una vez más, en el centro de un escándalo.

Comentarios sobre Meghan Markle y el descontento de Harry

No fue solo un comentario sobre Harry lo que desató la furia del duque de Sussex. Según el libro, Andrés también habría hecho observaciones despectivas sobre Meghan Markle antes de su boda con Harry. Aunque el entorno de Harry niega que llegaran a enfrentarse físicamente, las palabras calaron hondo.

Fuentes cercanas aseguran que para Harry, las declaraciones de su tío no solo eran una falta de respeto hacia él. Lo consideraba un ataque directo a su toda su familia. El distanciamiento entre ambos no es reciente, pero este episodio habría sido el punto de no retorno.

El pasado oscuro de Andrés vuelve a salir a la luz

Las revelaciones sobre Andrés van mucho más allá de sus comentarios privados. El libro detalla episodios como su comportamiento en el Jubileo de Diamante en Tailandia, donde fue visto recibiendo a más de 40 mujeres en su suite de hotel. Testigos aseguran que la entrada y salida de mujeres era continua, generando asombro entre el personal.

Incluso Jeffrey Epstein lo mencionó, entregando fuertes palabras sobre Andrés. "A él le gusta involucrarse en cosas que son pervertidas incluso para mí, ¡y yo soy el rey de la perversión!". Las palabras del fallecido financista acusado de pedofilia vuelven a colocar al duque bajo la lupa, reviviendo acusaciones que no desaparecen.

A pesar de que la investigación del FBI fue archivada, abogados como Spencer Kuvin aseguran que Andrés sigue en riesgo. “No creo que pueda dormir tranquilo”, afirmó el letrado. Harry, al gritar lo que pensaba sobre Andrés, no estaba solo desahogándose, esta podría haber sido una señal de que ya no estaba dispuesto a encubrir los secretos de Palacio.