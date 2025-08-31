Irene Rosales sorprende con un inesperado anuncio tras su separación de Kiko Rivera

Irene Rosales dejaba mudo a todo el mundo hace unos días cuando salió a la luz su ruptura con Kiko Rivera, tras 11 años de relación y dos hijas en común. Y ahora, tras esa, ha vuelto a sorprender con un anuncio que nadie esperaba.

Exactamente, ha revelado la determinación que ha tomado a partir de ahora. Y no es otra que recuperar algo que hace tiempo que había dejado apartado en su vida.

| @irenerova24, Instagram

Irene Rosales da un anuncio tras romper con Kiko Rivera

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha generado un gran impacto en la prensa del corazón. En su comunicado, él recalcó que la decisión había sido tomada con respeto, sin terceras personas de por medio, y con el objetivo de preservar el bienestar de sus hijas. Por su parte, ella optó por la discreción, evitando alimentar polémicas, incluso después de que se publicaran imágenes suyas cenando con un amigo.

Ahora, lejos de entrar en debates o dar explicaciones, la joven ha preferido hablar de sí misma y de sus nuevas prioridades. Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha compartido varias stories que rápidamente han llamado la atención de sus seguidores. Con esas les ha revelado el paso que ha decidido dar en su vida.

En la primera instantánea, se ha mostrado sonriente, vestida con un look deportivo y con la determinación de quien está lista para un cambio. En la segunda publicación, la imagen de una cinta de running, ha explicado que había vuelto a hacer deporte. Y la ha acompañado de este texto: “Hoy, tenía la necesidad de correr”.

“Llevo más de un año sin correr, solo andar. Y estoy muy contenta de estos 4 kilómetros. Mi objetivo de hoy ha sido hasta donde la rodilla me ha permitido”.

| @irenerova24, Instagram

Con estas palabras, ha revelado su regreso a la actividad física. Y también ha lanzado un mensaje de motivación y superación personal. Ha dejado claro que, en este duro momento de su vida, necesita pensar en ella y en su bienestar.

Ese detalle no ha pasado desapercibido. Muchos de sus seguidores han interpretado este paso como un símbolo de que Irene está lista para reconstruirse. El deporte, en su caso, no solo es un hábito saludable, sino también un refugio emocional para canalizar energías y encontrar equilibrio.

Una nueva etapa de crecimiento personal para Irene Rosales, tras separarse de Kiko Rivera

La decisión de Irene Rosales de retomar el deporte llega en un momento clave. Su vida ha cambiado radicalmente tras la separación de Kiko Rivera, y con ello se enfrenta a un nuevo capítulo lleno de retos. Volver a correr no es un gesto menor: es una manera de recuperar rutinas, reforzar su autoestima y demostrar que sigue avanzando con determinación.

| @irenerova24, Instagram

También es significativo que ella haya compartido este paso en sus redes sociales. Aunque suele ser reservada, ha querido hacerlo público, quizá para inspirar a otros que pasan por momentos de dificultad. Sus palabras, sencillas y naturales, han transmitido autenticidad y cercanía, rasgos que siempre han definido su personalidad.

Mientras tanto, su exmarido ha seguido compartiendo su día a día con mensajes en los que habla de introspección y de paz. Ambos parecen estar enfocando la ruptura desde la serenidad, algo que contrasta con la tormenta mediática que suele rodear al clan Pantoja.