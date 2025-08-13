La reina Mary, señalada por lo que ha hecho con los reporteros en un acto en Dinamarca

La reina Mary de Dinamarca ha regresado a la agenda oficial tras las vacaciones de verano. Ha sido la siguiente royal en volver a la actividad institucional, después de la princesa Victoria de Suecia. Su vuelta ha sido muy esperada.

No solo por el interés mediático habitual. También porque los reyes daneses han protagonizado unas vacaciones polémicas. Y porque, en las últimas semanas, se ha sabido que el príncipe Christian podría estar enamorado.

| @detdanskekongehus

Mary ha reaparecido con una gran sonrisa y ha lucido un traje veraniego de lino a rayas. Ha acudido al centro Headspace Tarnby, en la localidad de Kostrup. El lugar está dedicado al asesoramiento en salud mental para jóvenes y niños.

La reina Mary de Dinamarca reaparece en un acto oficial

Tras la inauguración y la visita protocolaria, los periodistas han esperado su salida y no han desaprovechado la ocasión. Le han preguntado directamente por Emma Nygaard. Esa joven de 21 años que podría ser la novia de Christian.

Se sabe que se conocen debido a que Emma ha estado entre los invitados al 18º cumpleaños de la princesa Isabella. Una celebración privada en Amalienborg. Entre familiares y amigos muy cercanos.

| @detdanskekongehus

La pregunta ha sido clara: “¿Qué opina de Emma Nygaard?”. La respuesta, no ha sido clara: Mary ha sonreído, ha saludado y no ha dicho nada más. Un gesto breve pero muy comentado.

La relación entre Christian y Emma ha salido a la luz por una fotografía debido a que la propia Emma la ha compartido en redes. En la imagen, se ha visto un beso apasionado. Minutos después, la ha borrado pero ha sido suficiente para que su identidad quedara al descubierto.

Nadie esperaba lo que Mary ha hecho con los periodistas en Dinamarca

Los medios daneses han situado el inicio del romance a principios de este año. Sin embargo, se ha sabido que ambos se conocen desde antes y han estudiado juntos en el Ordrum Gymnasium. Se han graduado el año pasado.

| @detdanskekongehus

Christian también ha terminado sus vacaciones y ha ingresado en el Ejército para formarse como teniente. Antes, ha disfrutado de un verano intenso debido a que no se ha perdido festivales. Al último, el Smukfest, ha acudido con Emma, su hermana Isabella y varios amigos.

El tiempo dirá si esta relación se oficializa o si solo ha sido un romance de verano pero en la Casa Real siempre hay cautela. Y la reina Mary está ahora en boca de todos. Todo por ese gesto calculado y por esa sonrisa sin palabras.