Sorpresa en 'Pasapalabra': Manu corta a Rosa en pleno directo por un importante motivo

En el programa de hoy de Pasapalabra se ha vivido un momento inesperado. Los espectadores han presenciado una escena que ha dejado a todos con la boca abierta. Manu ha sorprendido a su rival Rosa y ha protagonizado un instante que ya se ha convertido en tema de conversación en redes sociales.

Todo ha comenzado con normalidad, Rosa ha regresado al plató después de haber perdido en la anterior emisión. La joven se ha enfrentado a su duelo inicial para recuperar la ansiada silla azul. Con rapidez lo ha logrado y su victoria le ha devuelto el pase directo al concurso principal.

| Antena 3

Tras esa primera emoción, Roberto Leal, presentador del formato televisivo, ha tomado la palabra y ha anunciado que el bote del programa ha alcanzado los dos millones doscientos mil euros. La cifra ha sorprendido incluso a los propios concursantes. El público ha estallado en aplausos y la cantidad ha sido calificada como astronómica por el propio Roberto.

Manu y Rosa hablan sobre el bote de Pasapalabra

Después ha comenzado la tradicional presentación y Roberto ha ido saludando a los invitados y concursantes. Cuando ha llegado el turno de Manu, rival de Rosa, el presentador le ha preguntado su opinión sobre el bote.

Manu ha confesado con sinceridad: “Jamás pensé que iba a ver ese dinero en este plató, es precioso”. Sus palabras han arrancado sonrisas en el público.

| Antena 3

El momento más sorprendente ha llegado con Rosa. Roberto le ha preguntado si recordaba cuánto era el bote cuando entró por primera vez en el programa.

Rosa ha respondido: “La verdad es que no, supongo que unos ochocientos mil más o menos”. Acto seguido ha hecho una broma muy personal: “Es un número muy bonito, ¿quieres que te diga de qué color es? Es rosa”. La concursante ha jugado con su propio nombre y ha insinuado con humor que el bote le pertenecía.

Manu paraliza el discurso de Rosa en Pasapalabra

En ese instante Manu ha cortado de forma inesperada a Rosa. El joven ha intervenido con una frase que ha dejado a todos en silencio: “Es de color Manu”. Nadie lo ha esperado y sus palabras han provocado carcajadas y murmullos en el plató.

Tras la anécdota, los concursantes han continuado el programa y tanto Manu como Rosa han demostrado un gran nivel de juego. Los dos se han esforzado al máximo para acercarse a la posibilidad de ganar el millonario premio. El programa de hoy ha quedado grabado en la memoria de todos los seguidores de Pasapalabra.