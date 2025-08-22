El secreto del príncipe Guillermo que deja señalada a Meghan Markle: 'No tiene...'

El príncipe Guillermo ha guardado un secreto que, al hacerse público, ha puesto a Meghan Markle en el centro de la polémica. La relación entre los hijos de Diana de Gales ha estado marcada por tensiones, pero ahora se ha desvelado la razón que impide la reconciliación. Según expertos reales, el problema no reside únicamente en los desencuentros entre los hermanos, sino en la percepción que la familia tiene de la duquesa.

La clave de este distanciamiento ha sido la falta de confianza hacia la esposa del príncipe Harry, que Guillermo comparte con el resto de la familia real británica. A pesar de los intentos del duque de Sussex por recomponer los lazos con su hermano y con su padre, el rey Carlos, las dudas hacia la exactriz siguen pesando demasiado. Este ambiente enrarecido ha dejado claro que, por ahora, no existe un camino fácil hacia el perdón.

La experta real Hilary Fordwich, en declaraciones a Fox News, ha afirmado que Meghan “no tiene ningún sentido del deber hacia el público británico ni hacia la institución”. Esta acusación revela el profundo desencuentro y queda señala a Meghan como un obstáculo para que Harry pueda reintegrarse a la familia real. La desconfianza hacia ella es un muro difícil de superar para Guillermo y otros miembros de la realeza.

La desconfianza del príncipe Guillermo hacia Meghan Markle dificulta el diálogo con su hermano

Además, Fordwich ha explicado que cualquier conversación privada entre los hermanos podría filtrarse o ser utilizada con fines comerciales, lo que genera aún más recelo. Este temor a la exposición pública ha sido una constante en la familia, afectando gravemente la posibilidad de diálogo. La tensión entre los hermanos y la influencia de la mujer de Harry han sido factores decisivos para que la brecha se mantenga abierta.

Por su parte, la biógrafa Ingrid Seward ha coincidido en que Meghan es la principal razón por la que la reconciliación no se ha producido. Según Seward, durante su paso por la monarquía, Meghan generó conflictos que afectaron no solo a los hijos del rey Carlos III, sino también la percepción pública de la institución. La escritora ha advertido que su regreso podría dañar la imagen real y mantener las divisiones internas.

Harry da un paso hacia el príncipe Guillermo, aunque las heridas siguen abiertas

Además, ha recordado el distanciamiento entre Meghan y su propia familia, lo que añade más complejidad a la situación. Señala que el padre de Meghan, Thomas Markle, no conoce a Harry ni a sus hijos, lo que refleja las dificultades personales que influyen en la familia real. La experta ha sostenido que muchos monárquicos “detestan profundamente” y la consideran perjudicial para la estabilidad de la institucional.

Finalmente, a pesar de la situación, hace pocas semanas Harry mostró un gesto de buena voluntad hacia la familia. El duque de Sussex propuso coordinar su agenda de compromisos públicos para no coincidir con los actos oficiales del rey Carlos y del príncipe Guillermo. Este movimiento ha sido interpretado como una señal de paz, aunque aún queda un largo camino para superar las profundas diferencias y reconstruir la relación entre los hermanos.