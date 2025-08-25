Hoy en 'La Promesa' anuncian una noticia de Manuel Regueiro que muy pocos esperaban

Los fans de La Promesa se han quedado perplejos con el avance del capítulo de hoy. Y es que en él se ha anunciado una información sobre Alonso, interpretado por Manuel Regueiro, que muy pocos esperaban.

Se ha descubierto que esta tarde, el marqués va a vivir una situación sorprendente, a la par que muy feliz. Y esto hará que los seguidores de la serie se sientan reconfortados y satisfechos.

| RTVE

La sorprendente escena de Alonso, al que da vida Manuel Regueiro, que emocionará a todos los espectadores de La Promesa

Alonso ha pasado por un auténtico calvario. Primero, el miedo a que Catalina cumpliese su amenaza de abandonar La Promesa con sus hijos. Después, el distanciamiento con Manuel, una fractura que dejaba al marqués aislado de sus seres más queridos.

El detonante de estas tensiones con su heredero ha sido Leocadia y su implicación en el negocio del joven. Esa situación colocó a padre e hijo en bandos opuestos, generando enfrentamientos que parecían insalvables. La audiencia llegó a pensar que la reconciliación sería imposible a corto plazo.

Pero hoy, contra todo pronóstico, Manuel dará el primer paso. Su personaje se armará de valor para pedir perdón a Alonso y con ello se abrirá la puerta a una escena cargada de emoción. Será un momento íntimo y poderoso, donde ambos decidirán sellar la paz en una secuencia que promete marcar un antes y un después.

Los fans de La Promesa ya comentan en redes sociales su entusiasmo ante esta inesperada reconciliación. La unión entre ambos no solo devolverá la calma a la familia, también llenará de satisfacción a quienes llevaban tiempo pidiendo un respiro en medio de tantos conflictos.

Más giros sorprendentes en el capítulo de hoy de La Promesa

El capítulo de hoy de La Promesa no se limitará a este emotivo reencuentro. Manuel, además, aprovechará para estrechar lazos con Toño, confirmando que su amistad sigue intacta. Este detalle reforzará la idea de que el futuro marqués está decidido a reconstruir los vínculos rotos y a seguir adelante con más madurez.

Catalina, por su parte, se verá animada por Curro y dará marcha atrás en su decisión. Ella pedirá perdón a Martina, en un gesto que planteará una gran incógnita. Sí, si será suficiente para evitar la marcha de palacio de su prima.

| RTVE

Mientras tanto, la ilusión también tendrá su espacio esta tarde. Y es que Ángela y Curro comenzarán a soñar con un futuro juntos en Zúrich, proyectando una vida cargada de esperanzas. Será una de esas subtramas románticas que la audiencia celebrará como un soplo de aire fresco.

Por su parte, Leocadia y Cristóbal también vivirán una escena íntima en el cuarto de la marquesa, aunque la calma no durará mucho. El nuevo mayordomo descubrirá la relación entre Pía y Ricardo y se desatará un nuevo conflicto. La amenaza contra el padre de Santos dejará claro que las tensiones en el servicio no han hecho más que empezar.

| RTVE

Por su parte, Vera aceptará con dolor que no podrá retomar el contacto con su hermano. Este giro dramático añadirá un punto de tristeza a la entrega.

El capítulo también ofrecerá un secreto inesperado: Enora conocerá y desvelará que Simona es en realidad la madre de Toño. La confrontación promete ser intensa y añadir aún más tensión a los ya convulsos pasillos del palacio.

Y para cerrar, un nuevo movimiento de Leocadia volverá a sorprender. Con su temple habitual, lanzará a Manuel una propuesta inesperada, capaz de alterar el rumbo de su relación laboral y dejarlo sin palabras. Este giro abrirá un nuevo frente que asegurará que nada volverá a ser igual.